Urge solución al problema de incendio en relleno de Panotla y el cierre definitivo de este sitio de disposición de basura: Zamora

Pedro Carmona Zamora, coordinador estatal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), demandó la intervención urgente de las autoridades de los tres niveles de gobierno para resolver los problemas de contaminación generados por el incendio en el relleno sanitario, así como la clausura definitiva de este lugar.

Como vecino de este deposito de desechos, expuso que existe preocupación entre la población por considerar que esta situación “se ha :salido de control” y pone en riesgo a un número importante de familias.

“No sabemos quién está al mando en esta situación que se presenta en el estado, ni quién es responsable de atenderla a nivel municipal. A lo mejor, el personal de Protección Civil y de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) es invisible porque no lo vemos”, anotó.

Resaltó que también es preocupante que este lunes se registrara el cierre de la pista Tlaxcala-San Martín-Texmelucan debido a que el humo del incendio provocó la falta de visibilidad a conductores de vehículos, “pero sobre todo porque esto causó accidentes en esta carretera. ¿Y a quién se le va a echar la culpa?, pues no hay presencia ni de la Guardia Nacional (GN) para orientar a los automovilistas’.

Señaló que la mañana de este lunes acudió a Protección Civil municipal y que un policía le comentó que el personal “tenía otras cosas qué hacer”, por lo que ya no hubo respuesta a la solicitud de ayuda, porque no solamente es el humo sino también el mal olor.

“La situación está mal, hemos tenido que salir de nuestras casas, debido a la contaminación generada, las viviendas están totalmente oscuras, para entrar hay que prender las luces porque no se ve absolutamente nada”, indicó.

Consideró que las autoridades han dejado a la deriva a las familias y en estado de indefensión, pero “lo peor de todo es que no sabemos si hay dependencias que atiendan los problemas de ecología, no sabemos si estén trabajando y en realidad desempeñando sus funciones, dicien que están yendo al relleno pero no sabemos a dónde, y el daño es para todo San Juan Totolac, para Panotla, para Ixtacuixtla, para Nopalucan y para San Martín Texmelucan”.

Confió en que las instituciones respondan a la petición de las familias “y que no se olviden de ellas, porque esto no fue de ayer para hoy, esto ya tiene meses, se ha salido de control, no tenemos para cuándo haya una solución” a la problemática en este sitio de disposición de basura.

Carmona Zamora agregó que a pesar de la suspensión de clases escolares, “de todas formas los niños deben quedarse en las casas donde está la contaminación”.