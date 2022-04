Urge que Federación libere los 800mdp prometidos a Tlaxcala en materia de salud: BAL

La diputada local priista Blanca Águila Lima urgió a la Federación liberar los 800 millones de pesos prometidos a Tlaxcala para el sector salud, pues reconoció que existe desabasto de medicamento, materiales y equipo, además, que diversos inmuebles necesitan rehabilitación.

Tras referir que el proceso de federalización de los servicios de salud en Tlaxcala está paralizado, sostuvo que existe insuficiencia presupuestal por lo que hay diversos problemas para atender, de manera óptima y adecuada, a la población.

“Los servicios de salud no se paran, seguimos trabajando, por lo que sí creo es que el presupuesto que han ofrecido a Tlaxcala, primero dijeron que 400 millones y luego 800 millones de pesos, y aunque creo que no es un presupuesto fresco o nuevo, sino un gasto que no han enviado a Tlaxcala desde hace tiempo, por eso tenemos desabasto de medicamentos y falta de rehabilitación y sustitución y más equipamiento, es urgente que ya lo liberen para la entidad a fin de atender a la población”, sostuvo.

Abundó que, a pesar de esas condiciones financieras, los trabajadores del sector salud siguen haciendo su mejor desempeño para atender, “con lo que tienen”, a los tlaxcaltecas que carecen de seguridad social y acuden ante estas instancias gubernamentales.

Aunado a ello, la legisladora refirió que los trabajos parlamentarios para reformas las disposiciones legales y presupuestales para lograr la centralización del sector salud también están detenidas, ya que no hay ninguna iniciativa de reforma legal o abrogación de aquellas disposiciones en la materia, por lo que “está todo eso detenido”.

En su calidad de secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, reveló que, hasta el momento, tras la cancelación de la puesta en marcha de la centralización del sector salud, previsto para el 1 de abril pasado, no han sostenido ninguna reunión con autoridades gubernamentales.

“El tema de la Federalización es un tema del gobierno federal, entonces el gobierno estatal como nosotros, la base trabajadora, estamos expensas a saber qué camino impulsa la Federación. Inicialmente tuvimos que hacernos notar con nuestra manifestación para resaltar que no había condiciones de certeza jurídica para nosotros y tuvimos razón. Mientras la parte federal no presente ya algo sólido y concreto nosotros vamos a seguir en esta parte en la que el gobierno del estado no tiene información, porque les preguntamos y nos dicen que no tienen información”, apuntó.

Por ello, Águila Lima enfatizó que como diputada e integrante de la LXIV Legislatura local buscarán defender el proceso legal respecto a la Federalización, a fin de que “se cuide todo el aspecto legal y social, porque no oponemos porque no hay condiciones ni proyecto, no es estar en contra solo porque sí”.