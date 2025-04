Urge PRI al gobierno estatal establecer políticas públicas para prevenir y atender daños por incendios

La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) urgió al gobierno del estado a establecer una estrategia integral para recuperar cerca de mil hectáreas siniestradas por incendios en Atltzayanca y en otros municipios de la entidad, así como a generar políticas públicas de prevención y atención a ese tipo de siniestros.

- Anuncio -

Tras lamentar que la Federación y el estado hayan desaparecido las partidas presupuestales para la prevención de desastres forestales y que ninguno de esos dos niveles de gobierno hayan actuado con prontitud, coordinación y estrategia ante el siniestro del cerro San Gabriel de Atltzayanca, el secretario de Operación Política del Comité Directivo Estatal priista y exalcalde de esa Comuna, Noé Parada Matamoros sostuvo que más allá de buscar culpables, “es momento de actuar a favor de la recuperación del bosque y obras de conservación complementarias para evitar incidentes por las bajadas de agua.

En conferencia de prensa, lamentó que no haya una debida coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno y mucho menos recursos, pues desde el año 2018, la Federación canceló las partidas de prevención de siniestros en áreas boscosas del país.

“Las hectáreas que se consumieron, como ya bien lo comentaron son más de 700, yo diría casi mil hectáreas se consumieron por el fuego y es prácticamente el 90 por ciento de la superficie boscosa que tiene en Atltzayanca; fue muy poquito lo que se rescató. La participación de la sociedad civil fue importante, porque fueron los que estuvieron en la primera línea de combate y hubo mucha gente que a lo mejor no subía al cerro a pagarlo pero había señoras haciendo de comer, había inclusive niños entregando agua; se vio un tema muy solidario con la gente. Sin embargo, los que tenían que hacer el eje de coordinación, que en este caso era la autoridad, sí se vio demasiado lento la respuesta. Y estando en la zona pudimos percibir que existía una total desorganización”, lamentó

- Advertisement -

Parada Matamoros lamentó la desaparición, desde la administración federal, de fondos para desastres porque deja a los municipios y estados sin recursos para prevención y planes de contingencia, pero hasta que se presenta un problema fuerte se nota su importancia.

Por ello, consideró necesario que el gobierno del estado empiece ya, esta misma semana, a generar acciones y políticas públicas para reforestar el bosque de ese municipio, pero sobre todo, de establecer planes de inversión para prevenir este tipo de incendios en todo el estado, porque “les aseguro que si hay un incendio como este en La Malinche, no hay la capacidad para enfrentarlo”.

“Ante lo que ocurrió, ya debe de tenerse un plan y que en este caso lo tiene que presentar la Secretaría del Medio Ambiente, en coordinación con Conafor, porque son las entidades responsables de esta estrategia y que además, pues lo vinculen con la sociedad civil que es la que respondió en este caso a la contingencia, porque en mayo viene la época de huracanes y no queremos que se vengan deslaves o desgracias mayores”, apuntó.

- Advertisement -

Por su parte, el líder estatal del PRI, Enrique Padilla Sánchez presentó una serie de propuestas que consideró el gobierno estatal debe atender, como en rubros de prevención, recuperación y educación ambiental para contener los daños por incendios forestales, que si bien el de Atltzayanca fue el más grave, no fue el único y otros municipios también se vieron vulnerables.

“Hay muchos recursos que se destina a actividades que no son, considero, prioritarias a veces se destina más a temas festivos, y se quitan a programas como estos de prevención, como los fondos de desastre y a los planes de contingencia, que hasta que no tenemos un problema como el que se presentó, vemos la importancia que se tiene, entonces considero que no solo debe regresar el fondo de desastre sino que todas las estrategias de prevención en temas ecológicos y en temas de protección civil deberán de ser prioritarias en asuntos presupuestales para el gobierno de Tlaxcala y sus municipios”, concluyó.