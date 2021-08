Urge la liberación de recursos para municipios; en Ixtenco sin salarios: Caballero 

El alcalde de Ixtenco, Miguel Ángel Caballero Yonca reiteró su demandad a la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno del estado, Alejandra Nande Islas, para que agilice la liberación de los recursos estatales correspondiente al mes de agosto, pues a 22 trabajadores no les han cubierto el pago de sus salarios de la primera quincena de agosto.

La premura obedece a que el próximo 30 de agosto concluye su mandato y todavía no le han sido liberado el presupuesto de este mes, por lo que aseguró que se encuentra “saturado y acotado” de recursos económicos “para hacer frente a los gastos que tienen ver con la Comuna”.

En entrevista colectiva, el munícipe de Ixtenco hizo un llamado a la secretaria de Finanzas:

“Para que nos atienda, nos reciba como presidentes salientes, porque hasta el día de hoy, no hemos tenido respuestas para que nos del calendario del mes de agosto y nosotros estamos un poco saturados y un poco acotados con el recurso del mes de agosto, porque las necesidades siguen en el municipio y se siguen dando los servicios de agua y servicios públicos”.

El también diputado local electo hizo votos porque la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno del estado libere el recurso de las participaciones estatales lo antes posible, pues aún tiene pendiente el pago de salario a 22 trabajadores de los cuales, siete son sindicalizados.

“Allá en Ixtenco también tenemos algunos inconvenientes y no tanto porque no hayamos hecho una planeación financiera, sino porque nosotros nos basamos en lo que llega de manera mensual y es correcto lo que menciona, porque en Ixtenco teníamos proyectado la participación en gasto corriente en tiempo y forma por parte del gobierno del estado para el mes de agosto, pero no ha salido”, explicó.