Urge frenar más actos violatorios contra mujeres; habrá otras impugnaciones: PRD, PT y PAN

Por considerar que se violaron diversas disposiciones y que actuó de forma errónea, el bloque de 11 diputados locales promoverá un recurso de revisión en contra de la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), instancia que declaró improcedente, el proceso especial sancionador promovido en contra de 13 legisladores y de cinco líderes estatales de partido, por presuntamente incurrir en violencia política de género.

Incluso, los diputados afectados analizan la promoción de otros recursos legales, incluso, analizan llegar, de ser necesarios, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para advertir la violación “grave y sistemática” en contra de los derechos de las mujeres en Tlaxcala.

Las diputadas Laura Yamili Flores Lozano, Irma Garay Loredo y Leticia Hernández anunciaron que impugnarán la resolución del titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso del ITE, Remigio Vélez Quiroz, quien “hizo una lectura totalmente errónea, porque más allá de que los pares puedan ponerse de acuerdo… se equivocó en la interpretación porque, entonces, el derecho parlamentario puede ser violado por algunos de los pares con el fin de seguir sosteniendo visiones que se alejan de la paridad de género”, sostuvo la primera.

La legisladora enfatizó que la decisión de llegar hasta las últimas instancias legales es porque “las decisiones de no aprobar el segundo transitorio y de nombrar a nuevos titulares en la Junta de Coordinación y en las comisiones ordinarias, se originó de agentes extraños del Congreso, y cuyo fin último fue frenar una decisión que pudiera beneficiar la paridad en las candidaturas de representación proporcional. Es decir, esta decisión no afectó solo a 11 diputadas y diputados, sino a todas las mujeres de Tlaxcala al negarles la posibilidad de que encabecen las listas de plurinominales, derecho que es reconocido por la deuda histórica que tiene la sociedad mexicana con las mujeres, al haberle negado durante muchos años de la participación política paritaria”.

Por su parte, la petista Garay Loredo lamentó la visión parcial del funcionario del ITE, quien, en su decisión de rechazar el recurso legal, “no consideró toda la nueva normativa y jurisprudencia que existe en materia de violencia política y sólo se remite al protocolo para atender el tema en razón de género. En este caso no se trata de garantizar sólo el derecho parlamentario, sino en que en este no se impongan violencia política en materia de género, por el simple hecho de no apoyar acciones de paridad. Para esta área del ITE de nada sirven las nuevas disposiciones del decreto del 13 de abril de 2020, si el derecho a acceder a una vida libre de violencia será nugatorio por el llamado derecho parlamentario.

Por tal razón, la panista Leticia Hernández insistió en que promoverán los recursos legales y llegarán hasta las últimas instancias a fin de evitar que existan más actos violatorios en contra de la mujer y “se nos siga viendo de manera despectiva, usando y menoscabando nuestros derechos en todos los ámbitos”.