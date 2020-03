Urge edil de Quilehtla al Congreso resolver límites territoriales con Acuamanala

El alcalde de Santa Cruz Quilehtla, Oscar Pérez Rojas urgió al Congreso local que solucione en definitiva el conflicto de límites territoriales que enfrentan con la Comuna de Acuamanala, pues los diputados locales ya cuentan con la documentación necesaria para realizar la delimitación, sin pretexto alguno.

En entrevista, el munícipe aseguró que los integrantes de la LXIII Legislatura local “ya tienen la cartografía y los documentos que nos pidieron, solo es cuestión de ellos, del seguimiento que le den, en nosotros ya no queda, porque nosotros no podemos decidir; el material que nos pidieron todo lo tienen, toda la documentación que nos pidieron toda la tienen nosotros no podemos decir qué va a haber irresponsabilidad o abstención por parte de nosotros como autoridades”.

Explicó que el ayuntamiento ha sido responsable en entregar las pruebas legales que avalan el territorio de Quilehtla, incluido el predio que fue bardeado para la edificación del panteón municipal, área por la que comenzó la disputa con pobladores de Acuamanala.

“Ya está terminada la barda perimetral del panteón que fue de un millón 620 mil, esa era el conflicto en sus momento, el cual la presidenta de Acuamanala tenía la inconformidad de la construcción de la barda. Estamos a la espera de que los diputados determinen esa situación porque nosotros no podemos ser los jueces que determinemos los límites territoriales. Tenemos la plena seguridad de que somos propietarios del predio esa es una parte importante, no estamos expropiando, ni quitando el predio a nadie, sin embargo estamos haciendo lo propio de un panteón municipal en seguimiento a la petición de los ciudadanos”, dijo el munícipe en entrevista colectiva.

Pérez Rojas confió en que una vez terminada la contingencia sanitaria, los legisladores resuelvan estas diferencias, a fin de evitar más conflictos sociales que han desembocado en actos violentos.