Urge crear comisiones municipales de agua; ya no deben verse como cajas chicas: Zainos

Tras reconocer las condiciones críticas que existen para garantizar el abasto de agua potable, el diputado Bladimir Zainos Flores sostuvo que es necesario que los ayuntamientos tengan una Comisión de Agua, autónoma y funcional, pues para muchos munícipes, esos órganos han sido usados como “la caja chica” para obtener recursos.

Además, con la creación de dichas comisiones, como organismos públicos descentralizados, se podrá coadyuvar para garantizar el suministro de este líquido a la población, aseveró el también presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXIV Legislatura local.

“Es un asunto real, pero son muy pocos municipios los que funcionan con comisiones de agua, por decirlo así, sobre todo los municipios grandes, Zacatelco, Tlaxcala y Chiautempan. De ahí todos los municipios es complicado, y lo digo como es, en algunas comunidades es como una caja chica”, espetó.

El legislador de Nueva Alianza señaló que los presidentes municipales y de comunidad, no rinden información del dinero que recaudan por los cobros comunitarios que hacen por el abasto del líquido, y en la mayoría de los casos, los ciudadanos desconocen la recaudación, así como el uso y destino de todos esos fondos.

“A mí me pasó en el tema de mi municipio (Tepeyanco) cuando fui alcalde. Por uso y costumbres, los presidentes recaudan el tema del agua, si quieren te lo entregan, y si no, pues simplemente no. Nos pasó en Atlamaxac, el presidente no nos rindió ningún reporte, y no devolvió 137 mil pesos del tema del agua, y no pasó nada”.

Ante ello, Zainos Flores adelantó que trabaja con la Secretaría del Medio Ambiente estatal, a fin de que haya recursos económicos y acompañamiento legal, para que den viabilidad a las Comisiones de Agua en los ayuntamientos.

Aunado a ello, recordó que ya presentó al pleno del Congreso local una propuesta para que el agua y el saneamiento de ésta sea un derecho humano fundamental para los tlaxcaltecas.

“Creo que es un primer paso, el poder generar este derecho en nuestra Constitución Local. Eso creo tiene que ser organizado por el estado, desde mi punto de vista para que, de común acuerdo, como lo planteamos, debe ser en beneficio social”.

El congresista recordó que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. “Es por eso que el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural, y no sólo como un bien económico”, reiteró.