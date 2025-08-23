UPTx recibe donación de equipo de impresión para fortalecer enseñanza en ingeniería

La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) recibió de la empresa Sumitomo Electrical Bordnetze de México (SEBN-MX) la donación de un plotter, equipo especializado de impresión a gran formato, que se destinará al Laboratorio de Cómputo de la Unidad Docente 3, con el objetivo de fortalecer el proceso de aprendizaje de las y los alumnos.

La rectora de la UPTx, Rosalía Nalleli Pérez Estrada, agradeció el respaldo de la empresa SEBN-MX y subrayó que esta contribución refleja el compromiso del sector empresarial con la formación de profesionistas altamente competitivos.

Pérez Estrada detalló que el equipo permitirá a estudiantes de diversas ingenierías imprimir planos para asignaturas como CAD y CAD-CAM, así como posters científicos para alumnos de posgrado.

“Gracias a esta colaboración, seguimos fortaleciendo la formación académica de nuestros estudiantes y docentes, por lo que reconocemos en la empresa SEBN-MX ser un aliado de la UPTx”, afirmó.

Durante la entrega del equipo se reconoció la gestión que realizó el Dr. Daniel Aguilar Galván, profesor de Ingeniería Mecatrónica, quien impulsó la vinculación con la compañía.

En el evento estuvieron representantes de la empresa SEBN-MX, como Víctor Hugo Vargas Juárez, líder de equipo de Gestión de Cambio; Samay Abigail Castillo Herrera, analista de Desarrollo Organizacional, y Mario Francisco Rojas Cabrera, jefe de Desarrollo Organizacional y Capacitación, así como docentes y personal directivo de la UPTx.

Con esta acción, la UPTx reafirma sus lazos de cooperación con el sector productivo, generando beneficios directos para la comunidad universitaria y consolidando una educación de calidad vinculada con la innovación y la industria.