UPTx inicia ciclo escolar con más de 6 mil 500 estudiantes

La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) inició el ciclo escolar con la incorporación de mil 650 estudiantes de nuevo ingreso y la continuidad en la formación de alrededor de 4 mil 850 alumnos, consolidando así una comunidad universitaria de más de 6 mil 500 jóvenes tlaxcaltecas.

Durante el arranque de actividades académicas, la rectora de la UPTx, Rosalía Nalleli Pérez Estrada, destacó la importancia de este inicio de ciclo escolar y reconoció el compromiso de estudiantes, docentes y personal administrativo.

“Quiero dar una cálida bienvenida, en primer lugar, a las y los estudiantes de nuevo ingreso que hoy se integran a esta gran comunidad. En la UPTx encontrarán no solo un espacio para formarse profesionalmente, sino también para crecer como personas, desarrollar sus talentos y descubrir nuevas oportunidades”, expresó.

Pérez Estrada reconoció el esfuerzo de quienes continúan sus estudios universitarios y de todo el personal que hace posible el funcionamiento de la universidad.

“Las y los docentes son pilares de esta institución con su conocimiento y vocación, mientras que el personal administrativo asegura que nuestra universidad funcione con calidad y calidez”, enfatizó.

En su mensaje, la rectora de la Universidad Politécnica de Tlaxcala subrayó que el nuevo ciclo escolar representa una oportunidad para abrirse a nuevas posibilidades y consolidar metas comunes. Señaló que este cuatrimestre debe convertirse en una etapa de aprendizaje y logros compartidos, deseándoles a todos los alumnos éxito en el camino académico que inician juntos.