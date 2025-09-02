Lunes, septiembre 1, 2025
NoticiasEducación

UPTx inicia ciclo escolar con más de 6 mil 500 estudiantes

La Redacción

La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) inició el ciclo escolar con la incorporación de mil 650 estudiantes de nuevo ingreso y la continuidad en la formación de alrededor de 4 mil 850 alumnos, consolidando así una comunidad universitaria de más de 6 mil 500 jóvenes tlaxcaltecas.

- Anuncio -

Durante el arranque de actividades académicas, la rectora de la UPTx, Rosalía Nalleli Pérez Estrada, destacó la importancia de este inicio de ciclo escolar y reconoció el compromiso de estudiantes, docentes y personal administrativo.

“Quiero dar una cálida bienvenida, en primer lugar, a las y los estudiantes de nuevo ingreso que hoy se integran a esta gran comunidad. En la UPTx encontrarán no solo un espacio para formarse profesionalmente, sino también para crecer como personas, desarrollar sus talentos y descubrir nuevas oportunidades”, expresó.

Pérez Estrada reconoció el esfuerzo de quienes continúan sus estudios universitarios y de todo el personal que hace posible el funcionamiento de la universidad.

- Advertisement -

“Las y los docentes son pilares de esta institución con su conocimiento y vocación, mientras que el personal administrativo asegura que nuestra universidad funcione con calidad y calidez”, enfatizó.

En su mensaje, la rectora de la Universidad Politécnica de Tlaxcala subrayó que el nuevo ciclo escolar representa una oportunidad para abrirse a nuevas posibilidades y consolidar metas comunes. Señaló que este cuatrimestre debe convertirse en una etapa de aprendizaje y logros compartidos, deseándoles a todos los alumnos éxito en el camino académico que inician juntos.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Alcalde Alfonso Sánchez atestigua relevo en el Poder Judicial de Tlaxcala

La Redacción -
El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, acudió este lunes a la sede del Congreso local y posteriormente a la del Poder Judicial...

Calles de Tlaxcala se llenaron de vida con la II Callejoneada Virreinal

La Redacción -
El fin de semana, el ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, llevó a cabo con gran éxito la II Callejoneada Virreinal en...

Escuelas protegidas, un logro de la unión entre autoridades y ciudadanía: Alfonso Sánchez

La Redacción -
Gracias al trabajo coordinado del ayuntamiento de Tlaxcala, que encabeza Alfonso Sánchez García, junto con la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, así...

Más noticias

Israel se adentra con tanques en la ciudad de Gaza y más familias huyen

La Jornada -
Reuters El Cairo. Israel se adentró con tanques en la ciudad de Gaza y detonó vehículos cargados de explosivos en un suburbio, mientras los ataques...

Con la misión de sanear al PJ de corrupción y nepotismo reciben ministros bastón de mando indígena

La Jornada -
Iván Evair Saldaña, Gustavo Castillo y César Arellano Ciudad de México. En punto de las 16 horas, el Zócalo capitalino se convirtió este lunes en...

Gobiernos de 4T han puesto en marcha “el plan social más ambicioso en la historia de México”: CSP

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que, con los gobiernos de la Cuarta Transformación, se ha puesto en marcha “el plan...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025