Universidad y pandemia. Entre las rupturas y continuismo

¿Cuál fue la respuesta institucional de las universidades ante la pandemia en México? ¿Las universidades locales cómo resolvieron los obstáculos del contexto económico y tecnológico que caracteriza a entidades como Tlaxcala? ¿Se logró hacer una autoevaluación del modelo educativo para conocer las amenazas, oportunidades, fortaleza y debilidades que presenta y con ello conocer si se cumplieron los objetivos de las unidades de aprendizaje, por ende con el plan de estudios? ¿Las universidades locales están preparadas para la transición hacia un modelo hibrido como una opción para el regreso a clases en la nueva normalidad?

Así como en educación básica, las universidades locales, públicas y privadas, no estaban preparadas para una contingencia educativa derivada de la crisis sanitaria, en muchas de ellas la educación a distancia estaba en general en el discurso, pero ausente en la praxis educativa. De hecho, pese a la existencia de plataformas, éstas no eran parte de la vida académica de los centros educativos, salvo algunos posgrados y algunas licenciaturas ya habían tenido experiencias con las modalidades a distancia, ya sea para realizar conferencias virtuales, tomar cursos a distancia, mejorar el control de los trabajos o desarrollar contenidos con base en procesos formativos como los posgrados en tecnología educativa, pero en general la enseñanza–aprendizaje se realizaba de forma presencial en aula y centrado en la enseñanza, es decir, en el docente, contrario al modelo educativo que se presumía se centraba en el aprendizaje.

Si bien los modelos educativos de los últimos años hacen énfasis en la importancia del socioconstructivismo como paraguas teórico centrado en el aprendizaje, la crisis sanitaria mostró las limitantes del modelo al menos en su implementación, evidenciando que tanto docentes como alumnos no han logrado ser autónomos, autodidactas y capaces de generar conocimientos tal como se enunciaba en los informes educativos de las instituciones. De hecho, lo anterior ayuda a explicar que ante la prácticamente nula respuesta institucional de las universidades, los docentes y alumnos terminaron el semestre, cuatrimestre o trimestre como pudieron, los limitados estudios descriptivos demostraron que salvo excepciones la mayoría ocupó las plataformas, redes sociales y otras aplicaciones no porque éstas fueran las mejores para acompañar la planeación y las estrategias pedagógicas, sino porque eran las que estaban sin necesariamente permitir el logro del aprendizaje.

Aunado a lo anterior tampoco las universidades pudieron resolver los problemas que significa un entorno adverso, pues las características socioeconómicas de los alumnos y de un importante número de profesores son sumamente limitadas, tal como lo indican las estadísticas del Inegi, los ingresos salariales son bajos y el acceso a la tecnología limitados en la entidad, lo que se refleja en el equipamiento tecnológico, en la carencia de áreas de estudio en la casa, sobra decir que gran parte de los alumnos y profesores tienen que compartir sus equipos para intentar cumplir con las actividades académicas, adicionalmente la muy baja calidad de la red de internet que como entidad subdesarrollada es de lenta velocidad, lo que se sumó a los obstáculos que favorecieran también el logro de los aprendizajes esperados. De hecho, la conectividad seguirá siendo un problema mayúsculo, sin que haya alternativas viables desde el punto de vista tecnológico y pedagógico.

En ese sentido, las universidades no sólo no están respondiendo a su misión, sino se muestren inertes ante la crisis en al menos seis elementos sustantivos: el primero en la revisión urgente del modelo educativo y de su oferta educativa; el segundo en la adecuación de la normatividad universitaria para ajustarse a la nueva realidad que modifique la rigidez de los planes de estudios y convierta en realidad la flexibilidad no tan sólo al interior sino ocupando todo el arsenal de cursos disponibles en otras universidades, la movilidad no significa ahora la presencia en otros espacios educativos; la tercera en la construcción de un espacio de diseño instruccional de alto nivel que permita transitar a contenidos a distancia; la cuarta, el financiamiento para el equipamiento tecnológico de profesores y alumnos; la quinta en construir plataformas educativas u obtener membresías que faciliten el proceso de enseñanza–aprendizaje; la sexta, hacer la reconversión digital innovando en las redes de comunicación internas de las universidades, el problema no se resolverá con aumentar el ancho de banda, sino se requiere acompañar los procesos de digitalización en sus procesos; y, por último, diferenciar las estrategias de enseñanza–aprendizaje por áreas de conocimiento.

De hecho, las universidades están en la disyuntiva: mantenerse inertes y seguir haciendo lo mismo dando paso al continuismo que las caracteriza o dar un viraje profundo aprovechando la coyuntura pandémica, oportunidad inmejorable para cambiarle el rostro a las universidades, tal como lo diría el subsecretario de Educación Superior del gobierno federal, el Dr. Luciano Concheiro, en su participación en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, nos quedamos con una cirugía menor o damos el paso a una cirugía mayor que mire más allá de la contingencia sanitaria.

Finalmente, las universidades están entre el continuismo o la ruptura de paradigmas, reconvertir a un modelo hibrido sería lo deseable, pero para que ello ocurra será necesario la participación activa, decidida y audaz de los miembros que integran la comunidad universitaria, llámese UATx o cualquier otra que decida apostar por la transformación. Ver para creer.