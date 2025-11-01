Universidad Politécnica impulsa la cooperación académica internacional en el IV Encuentro RED COMPA

Viernes, octubre 31, 2025
La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) fortaleció su presencia internacional al participar en el IV Encuentro Internacional para la Vida: el conocimiento y el diálogo intercultural – RED COMPA, donde académicos y estudiantes presentaron proyectos de investigación que promueven el intercambio científico y cultural entre instituciones de educación superior de América Latina.

En esta edición, 20 integrantes de la comunidad universitaria, entre docentes y alumnos de ingeniería y posgrado, compartieron avances de investigación junto a representantes de 14 universidades de México, Colombia, Argentina y Perú, consolidando el compromiso de la Politécnica con una formación integral, innovadora y con visión global.

El encuentro, centrado en el diálogo intercultural, busca compartir experiencias, metodologías y resultados que impulsen una educación con sentido humano y colaborativo.

En este contexto, la UPTx presentó iniciativas vinculadas con innovación tecnológica, energías renovables, desarrollo comunitario y sustentabilidad, reflejando el crecimiento académico y científico de la institución.

“Nuestra universidad es hoy un puente de conocimiento entre Tlaxcala y el mundo. Participar en encuentros como RED COMPA nos permite aprender de otras realidades, compartir nuestras fortalezas y construir soluciones conjuntas desde el talento latinoamericano”, señalaron los representantes de la UPTx.

El Encuentro Internacional RED COMPA se ha consolidado como una plataforma estratégica para el desarrollo de redes académicas y la colaboración interinstitucional, impulsando una comunidad científica comprometida con el bienestar social y el desarrollo sostenible.

Con su participación, la Universidad Politécnica de Tlaxcala reafirma su liderazgo en investigación aplicada, vinculación internacional y formación de profesionales capaces de generar conocimiento con impacto global y arraigo local.

