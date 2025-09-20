Viernes, septiembre 19, 2025
NoticiasCultura

Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Tlaxcala anuncia la muestra “Se parte de la historia”

La Redacción

En el marco de los 500 años de la fundación de la Ciudad de Tlaxcala, la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Tlaxcala, avalada por la Federación Mexicana de Charrería, con el respaldo del Gobierno del Estado y el ayuntamiento de Tlaxcala, anunció la Muestra de Vestidos y Atuendos de Damas Charras “Se parte de la historia”, a realizarse el 4 de octubre a las 16 horas en el zócalo capitalino.

- Anuncio -

En conferencia de prensa desarrollada en el auditorio de la Coordinación de Comunicación (CCOM), el presidente de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Tlaxcala, Isidro Candia García, indicó que el objetivo es sentar un precedente histórico en la entidad respecto a esta tradición.

Mencionó que, en esta ocasión, la avenida Juárez se convertirá en una pasarela donde 500 mujeres lucirán sus vestidos de gala, sombreros charros, botas vaqueras y peinados recogidos.

“Estamos convocando a todas las damas charras de la región del Altiplano de todo el país. Recordemos que la charrería es patrimonio cultural y material del Estado, pero también tenemos un reconocimiento por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad”, recalcó.

- Advertisement -

Isidro Candia, acompañado por María José Candia Rojano y María Valentina Candia Rojano, explicó que el recorrido que se tiene programado iniciará en el Palacio de Cultura y avanzará hasta el parque de Tlaxcala, donde se llevará a cabo el concierto con Aida Cuevas.

“Invitamos a toda la ciudadanía, a las mujeres de cualquier edad que tengan un vestido, un atuendo de dama charra se inscriban está abierta la plataforma. (…) Obviamente, tendremos la visita del Presidente de la Federación Mexicana de Charros junto con su Consejo Directivo. Estará seguramente, la gobernadora, el alcalde y las autoridades disfrutando de esta gran pasarela única histórica en Tlaxcala”, afirmó

Las participantes podrán inscribirse en una de las tres categorías: traje de charra, vestido de adelita y traje de china poblana. “Durante la transmisión del evento, se narrará la historia del traje de china poblana. La conducción estará a cargo de tres damas charras provenientes de la Ciudad de México y Jalisco, expertas en el vestir y la dignificación del atuendo charro”, comentó.

- Advertisement -

Para el registro, las aspirantes pueden acceder a la página de Facebook “Muestra de vestidos y atuendos damas charras” o escanear un código QR que dirige a una plataforma digital. El registro es sencillo: se solicita datos generales como nombre, ciudad de origen y agrupación de charros o escaramuza a la que se pertenece.

Finalmente, Candia García reiteró que el evento es de carácter cultural y se enmarca en la celebración de los 500 años, con la finalidad de posicionar a Tlaxcala en el ámbito nacional de la charrería.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Emite FGE boletín de búsqueda de Amalia Elena García, presuntamente privada de su libertad en Tehuacán

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Amalia Elena García Vargas, de 57 años, presuntamente fue privada de su libertad en la colonia Antorchista de esta ciudad. La Fiscalía General del...

Participó comunidad universitaria de la UATx en el Simulacro Nacional 2025

La Redacción -
Con el objetivo de fomentar una cultura de prevención y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias a causa de fenómenos naturales, la Universidad...

Policía de la capital detiene a hombre señalado por intento de robo a una mujer en un estacionamiento

La Redacción -
Elementos de la policía municipal de Tlaxcala detuvieron a un hombre señalado por una mujer como el presunto responsable de intentar arrebatarle su bolso...

Más noticias

Fallece astrónoma mexicana Julieta Fierro, a los 77 años

La Jornada -
Ciudad de México. La astrónoma mexicana Julieta Fierro Gossman falleció esta tarde a la edad de 77 años, lo confirmó Comunicación Social de la...

Ingesta de alcohol cuesta a México 2.1% del PIB

La Jornada -
El impacto en la economía nacional por factores ligados al consumo de alcohol alcanza 2.1 por ciento del producto interno bruto (PIB). Se estima...

A 40 años de 1985 y ocho de 2017 / Crónica de Elena Poniatowska

La Jornada -
En México, cada 19 de septiembre hacemos un simulacro a nivel nacional del terremoto de 1985. A los niños de las primarias sus maestros...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025