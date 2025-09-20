Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Tlaxcala anuncia la muestra “Se parte de la historia”

En el marco de los 500 años de la fundación de la Ciudad de Tlaxcala, la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Tlaxcala, avalada por la Federación Mexicana de Charrería, con el respaldo del Gobierno del Estado y el ayuntamiento de Tlaxcala, anunció la Muestra de Vestidos y Atuendos de Damas Charras “Se parte de la historia”, a realizarse el 4 de octubre a las 16 horas en el zócalo capitalino.

En conferencia de prensa desarrollada en el auditorio de la Coordinación de Comunicación (CCOM), el presidente de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Tlaxcala, Isidro Candia García, indicó que el objetivo es sentar un precedente histórico en la entidad respecto a esta tradición.

Mencionó que, en esta ocasión, la avenida Juárez se convertirá en una pasarela donde 500 mujeres lucirán sus vestidos de gala, sombreros charros, botas vaqueras y peinados recogidos.

“Estamos convocando a todas las damas charras de la región del Altiplano de todo el país. Recordemos que la charrería es patrimonio cultural y material del Estado, pero también tenemos un reconocimiento por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad”, recalcó.

Isidro Candia, acompañado por María José Candia Rojano y María Valentina Candia Rojano, explicó que el recorrido que se tiene programado iniciará en el Palacio de Cultura y avanzará hasta el parque de Tlaxcala, donde se llevará a cabo el concierto con Aida Cuevas.

“Invitamos a toda la ciudadanía, a las mujeres de cualquier edad que tengan un vestido, un atuendo de dama charra se inscriban está abierta la plataforma. (…) Obviamente, tendremos la visita del Presidente de la Federación Mexicana de Charros junto con su Consejo Directivo. Estará seguramente, la gobernadora, el alcalde y las autoridades disfrutando de esta gran pasarela única histórica en Tlaxcala”, afirmó

Las participantes podrán inscribirse en una de las tres categorías: traje de charra, vestido de adelita y traje de china poblana. “Durante la transmisión del evento, se narrará la historia del traje de china poblana. La conducción estará a cargo de tres damas charras provenientes de la Ciudad de México y Jalisco, expertas en el vestir y la dignificación del atuendo charro”, comentó.

Para el registro, las aspirantes pueden acceder a la página de Facebook “Muestra de vestidos y atuendos damas charras” o escanear un código QR que dirige a una plataforma digital. El registro es sencillo: se solicita datos generales como nombre, ciudad de origen y agrupación de charros o escaramuza a la que se pertenece.

Finalmente, Candia García reiteró que el evento es de carácter cultural y se enmarca en la celebración de los 500 años, con la finalidad de posicionar a Tlaxcala en el ámbito nacional de la charrería.