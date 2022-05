Unidades de Bienestar por tu Salud de Zacatelco y Papalotla ofrecerán servicios médicos de calidad: Lorena Cuéllar

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró las Unidades de Bienestar por tu Salud de la Secretaría de Bienestar Tlaxcala en los municipios de Zacatelco y Papalotla, lo que beneficiará principalmente a las personas en situación de vulnerabilidad y que no cuentan con ningún tipo de seguridad social.

Durante los actos protocolarios, la mandataria estatal mencionó que estos espacios forman parte de las 11 unidades que integran el Programa Estatal de Bienestar por tu Salud para las que su administración destinará una inversión anual de 111 millones de pesos y donde se prevé atender a un total de 165 mil tlaxcaltecas.

Informó que en Zacatelco el 59 por ciento de la población no cuenta con seguridad social y el 22 por ciento no tienen acceso a ningún servicio de salud; mientras que en el municipio de Papalotla, el 25 por ciento de los habitantes no cuenta con protección médica.

Sin embargo, tras el anuncio de este programa y el inicio del proceso de afiliación, a la fecha 5 mil personas del primer municipio mencionado y 3 mil 546 del segundo ya están inscritas en este esquema.

“La ciudadanía tendrá acceso a 280 tipos diferentes de medicamentos, sin costo, para atender 90 enfermedades y tienen la posibilidad de recibir tres medicamentos gratuitos cada mes, cada persona que tiene diabetes e hipertensión va a recibir sus medicamentos de manera gratuita”, aseguró la titular del Ejecutivo local.

En su oportunidad, la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social, María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar resaltó que la estrategia contribuye a garantizar la no discriminación, disponibilidad, accesibilidad y universalidad de los servicios de salud preventiva en todo el estado, lo que representa el primer paso para la construcción de una sociedad más prospera y saludable.

“Estoy convencida que las políticas públicas que promueve la administración estatal que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar ponen en el centro el bienestar de las personas, el acceso a la salud basado en estrategias y soluciones que contribuyan a corregir la desigualdad histórica, las prácticas discriminatorias y la inequidad en los servicios médicos, así como de salud preventiva”, subrayó.

De igual forma, reiteró el compromiso del cuerpo colegiado que preside para colaborar en esta tarea y que más personas gocen de una vida plena y saludable.

A su vez, el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses recalcó que uno de los ejes primordiales de la administración estatal es la salud, por lo que la dependencia a su cargo trabaja en la detección oportuna de enfermedades a través de políticas públicas de atención preventiva.

En cada uno de los eventos, los alcaldes de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez y de Papalotla, Juan Octavio Rojas Cruz, agradecieron a Cuéllar Cisneros por estas unidades que, dijeron, traerán bienestar a los pobladores en temas de salud y, al mismo tiempo, apoyarán significativamente la economía de las familias que menos tienen.

Asimismo, reafirmaron su voluntad de sumarse a los proyectos que el gobierno estatal implemente en beneficio de los ciudadanos.

Estas Unidades de Bienestar por tu Salud se suman a las que ya operan en Nanacamilpa e Ixtacuixtla y se ubican en Zacatelco en las instalaciones del DIF Municipal y en Papalotla en la calle Adolfo López Mateos, número 20, de la comunidad de San Buenaventura.

Al corte del listón inaugural también acudieron la secretaria de Bienestar del Estado, Estela Álvarez Corona; el diputado local Bladimir Zainos Flores; las presidentas honoríficas de los DIF Municipal de Zacatelco, María Luisa Maldonado Garzón y de Papalotla, Esther García Dávila, así como beneficiarios del programa.