El 24 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, en sus redes sociales, que había sido contagiado de Covid–19, e inmediatamente se generó una conmoción que sacudió a la mayoría de los mexicanos ante la noticia funesta. Y no es para menos, hoy más que nunca nuestro país requiere a su dirigente con la fortaleza y el vigor para lograr que la Cuarta Transformación siente sus reales en todo el país.

De inmediato, la unidad de miles de seguidores surgió de manera espontánea ante la necesidad de solidarizarse por la salud del presidente y desearle su pronta recuperación. Incluso se unieron los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, de igual manera enviaron mensajes de aliento los mandatarios de Venezuela, Argentina, Cuba, Honduras, España y Canadá, además de organizaciones mundiales.

Son estos momentos de adversidad los que nos unen en una causa común, tanto a los adeptos como a los contrarios, puesto que la situación por la que estamos atravesando todos los habitantes del planeta Tierra debido a la pandemia, ha aquilatado la salud, siendo la prevención la mejor medicina.

Dice el refrán que no hay mal que por bien no venga y si algo podemos aprender en este tiempo, es que no hay mejor aliciente para el alma que manifestar cualidades humanas como la empatía y la solidaridad.

Afortunadamente, el 4 de febrero, el presidente López Obrador compartió nuevamente en sus cuentas oficiales un video explicando su mejoría y el resultado negativo a la prueba de Covid–19. Al parecer, la etiqueta #FuerzaPresidenteAMLO también fue un buen augurio y ahora tiene la dicha de vivir para contarla, a pesar del SARS–CoV–2 y un infarto agudo al miocardio,

Unidad en Morena

Ya que estamos hablando de unidad, es importante comentar el sentir de los militantes de Morena en torno al tema y para ello hay que iniciar desglosando el lema de la campaña que propuso el actual Comité Ejecutivo Nacional, llamado “Unidad y Movilización”.

En el periódico Regeneración de noviembre de 2020 se utilizó esta frase como título para darle un segundo empuje al órgano oficial de comunicación del partido Morena y comenzar a poner en movimiento a la militancia para informar el trabajo realizado en el gobierno federal y anunciar una nueva etapa en la vida institucional de Morena.

Esta edición también contiene un texto que escribe el presidente del partido, Mario Delgado, llamado “Unidad política para la regeneración de México” y en el que propone la unidad para que Morena se convierta en el motor y principal maquinaria de organización para ponerlo al servicio de la Cuarta Transformación. Además de una opinión del periodista de La Jornada, Pedro Miguel, la cual título “Morena, en unidad hacia 2021”, para explicar que lo fundamental son los intereses superiores del movimiento y del país. Mientras que el verdadero adversario se encuentra fuera del partido tratando de recuperar los espacios que perdieron en 2018, por lo que hace un llamado a la fraternidad y a seguir adelante.

En el entendido de que la unidad es hacia un proyecto de cambio que encabeza a nivel nacional el presidente Andrés Manuel. La movilización será la generadora de la acción para que los militantes y simpatizantes conformen la estructura territorial en cada una de las secciones electorales que propongan a los mejores perfiles que representarán al partido de la esperanza de México y después del proceso electoral, esta base participará en la renovación de la vida interna de Morena.

¿Qué opina la militancia?

A diferentes aspirantes que se han registrado o que están por registrarse para participar en el proceso interno de elección a un cargo popular, se les preguntó de manera expresa si consideran que hay unidad en Morena. La respuesta de la mayoría no fue positiva.

Esta situación puede repercutir en las elecciones próximas si no se hace algo al respecto. Para remediar este punto, debe quedar muy claro para todos que toda la suma de esfuerzos debe enfocarse en el bien del partido y dirigido hacía la construcción de la Cuarta Transformación en todo el estado, por lo que la humildad y el diálogo constante son la vía para lograr un consenso de la mayoría.

Otro factor que causa desconfianza entre los morenistas es la preferencia que puedan tener perfiles afines a Lorena Cuéllar, por lo que para evitar cualquier suspicacia la coordinadora estatal tendría que dedicarse a la tarea fundamental de articular la conformación de los comités de defensa y promoción del voto en los 60 municipios y cimentar la alianza con el pueblo tlaxcalteca, lo que generaría una muestra de imparcialidad y respeto de la democracia interna del partido, para que haya una suma real hacía un sola causa: el triunfo de Morena y sus aliados en todos los niveles de gobierno y cámaras de Diputados, tanto federal como local.

Es importante recordar que todavía hay militantes que no se sienten tomados en cuenta y en otros casos ni siquiera se consideran parte de Morena, debido al pragmatismo y el sectarismo en las elecciones locales de 2016 y federal de 2018. Por lo que es el momento de dejar atrás el pasado y convocar al trabajo en equipo y a la concordia.

Antonio Gramsci dijo: El viejo mundo muere, el nuevo mundo tarda en aparecer y en este claroscuro surgen los monstruos. ¿Estamos dispuestos a enfrentarlos?

Facebook: @FloresBonillaJoel