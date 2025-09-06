Viernes, septiembre 5, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Unen esfuerzos ayuntamiento de Tlaxcala y gobierno del estado para bachear calles

La Redacción

En una labor conjunta entre el Ayuntamiento de Tlaxcala, que encabeza Alfonso Sánchez García, y el Gobierno del Estado, este viernes se realizaron trabajos de bacheo en la Avenida Carvajal, acceso principal a la colonia Volcanes, así como en el bulevar Revolución.

- Anuncio -

Estas acciones, coordinadas por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio, dieron respuesta inmediata a las peticiones ciudadanas para bachear estas zonas afectadas por el reblandecimiento en el pavimento y asfalto a causa de las intensas lluvias de la temporada.

Como parte del Programa Municipal de Bacheo Permanente, en esta avenida -a la altura de Coracyt- se atendieron cerca de 50 baches de distintas dimensiones, con el objetivo de mejorar la circulación y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas de forma temporal, hasta en tanto concluye el proyecto ejecutivo para renovar la avenida de forma integral.

En paralelo, la cuadrilla de Obras Públicas intervino alrededor de 25 baches en el Bulevar Revolución, una de las vías con más tránsito de la capital, que también registraba daño en el asfalto.

- Advertisement -

En ambos casos se aplicó asfalto y compactación en frío mediante el uso de la máquina Road Patcher, proporcionada por el Gobierno del Estado, lo que permitió acelerar los trabajos y garantizar su durabilidad.

Con estas acciones, la administración municipal atiende de manera constante las vialidades de la ciudad, y a la vez fortalece la coordinación institucional para mejorar la movilidad y la seguridad vial de las y los capitalinos.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Mujeres inician curso “Huertos Familiares” con respaldo del ayuntamiento de Tlaxcala

La Redacción -
Con la convicción de que el futuro de Tlaxcala se construye desde la fuerza y el talento de sus mujeres, el alcalde Alfonso Sánchez...

Elefante cerró con éxito el Mes de la Juventud en Tlaxcala

La Redacción -
Con un lleno total y un ambiente de fiesta, la reconocida banda Elefante cerró con broche de oro al Mes de la Juventud en...

Muere hombre tras recibir un balazo por parte de policías de Tehuacán; hirió a su pareja sentimental

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Un hombre perdió la vida tras recibir un balazo en una pierna por parte de policías municipales, luego de que hiriera a su...

Más noticias

Identifican mecanismo contra la obesidad sin reducir el consumo de alimentos

La Jornada -
Madrid. Un equipo de investigadores coliderados por el Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona identificó en animales un posible mecanismo para tratar la obesidad...

Trump firma una orden que cambia el nombre del Pentágono a ‘Departamento de Guerra’

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes un decreto que rebautiza el Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra,...

Aeronaves militares de EU llegan a Panamá en medio de críticas por injerencia extranjera

La Jornada -
Nueve aeronaves del Comando Sur de Estados Unidos llegaron este viernes a Panamá como parte de una nueva fase de ejercicios militares conjuntos con...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025