Unen esfuerzos ayuntamiento de Tlaxcala y gobierno del estado para bachear calles

En una labor conjunta entre el Ayuntamiento de Tlaxcala, que encabeza Alfonso Sánchez García, y el Gobierno del Estado, este viernes se realizaron trabajos de bacheo en la Avenida Carvajal, acceso principal a la colonia Volcanes, así como en el bulevar Revolución.

Estas acciones, coordinadas por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio, dieron respuesta inmediata a las peticiones ciudadanas para bachear estas zonas afectadas por el reblandecimiento en el pavimento y asfalto a causa de las intensas lluvias de la temporada.

Como parte del Programa Municipal de Bacheo Permanente, en esta avenida -a la altura de Coracyt- se atendieron cerca de 50 baches de distintas dimensiones, con el objetivo de mejorar la circulación y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas de forma temporal, hasta en tanto concluye el proyecto ejecutivo para renovar la avenida de forma integral.

En paralelo, la cuadrilla de Obras Públicas intervino alrededor de 25 baches en el Bulevar Revolución, una de las vías con más tránsito de la capital, que también registraba daño en el asfalto.

En ambos casos se aplicó asfalto y compactación en frío mediante el uso de la máquina Road Patcher, proporcionada por el Gobierno del Estado, lo que permitió acelerar los trabajos y garantizar su durabilidad.

Con estas acciones, la administración municipal atiende de manera constante las vialidades de la ciudad, y a la vez fortalece la coordinación institucional para mejorar la movilidad y la seguridad vial de las y los capitalinos.