Unen esfuerzos Alfonso Sánchez y gobernadora Cuéllar para reabrir la Unidad de Bienestar para tu Nutrición en Tizatlán

“Cuando unimos esfuerzos, el bienestar se hace realidad”, afirmó el alcalde de la capital tlaxcalteca, Alfonso Sánchez García al encabezar, junto con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, la reapertura de la Unidad de Bienestar para tu Nutrición, que operará la administración estatal en las instalaciones rehabilitadas por el gobierno municipal en el inmueble conocido como el kínder viejo de Tizatlán.

- Anuncio -

En este acto, el presidente municipal destacó que “este día nos llena de alegría y esperanza. Desde la histórica y querida comunidad de Tizatlán, inauguramos junto a nuestra Gobernadora este espacio que a partir de hoy será un punto de encuentro, apoyo y cuidado para cientos de familias de todo el municipio de Tlaxcala”.

Explicó que, a través de este comedor y de una tienda de abasto, las familias capitalinas, principalmente para personas en situación vulnerable, podrán acceder a una alimentación balanceada y a bajo costo. “Porque el bienestar empieza en la mesa de cada hogar y porque comer bien no es un lujo, es un derecho que debemos garantizar para todas y todos”, enfatizó el edil capitalino.

Por su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar reconoció la disposición del alcalde capitalino para sumar esfuerzos y trabajar en equipo para concretar muchos proyectos como este comedor, la próxima apertura del Banco de Alimentos y obras de infraestructura que incluyen la rehabilitación del Centro Histórico, mejoras en la iluminación del Santuario de San José y, próximamente, la Basílica de Ocotlán, para impulsar el turismo y mejorar la calidad de vida de la gente.

- Advertisement -

“La ciudad va a quedar hermosa. Vamos a arreglar la entrada a Tlaxcala, ya arreglamos el bulevar Guillermo Valle, y muchas otras cosas que estamos haciendo juntos. Agradezco a Alfonso que podamos trabajar en equipo”, expresó la mandataria.

En su intervención, la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social, María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, resaltó que esta inauguración es “un paso más para que nuestras familias sigan recibiendo de manera inmediata un apoyo que no solo llena la mesa, sino que también alimenta la esperanza”.

Para la consolidación de este comedor, el Gobierno de Alfonso Sánchez García rescató las instalaciones del kínder viejo de la comunidad de Tizatlán, abandonadas por más de 30 años, y las transformó en un centro que, bajo la operación del Gobierno Estatal, brindará alimentación digna a quienes más lo necesitan.

- Advertisement -

Gracias a la tarjeta de abasto otorgada por la Secretaría de Bienestar, las personas beneficiarias podrán acceder a comidas diarias con una cuota de recuperación, así como a productos alimenticios de calidad a precios accesibles.

En este evento destacó la presencia de la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Mariana Espinosa de los Monteros.