Una tipología del envejecimiento: Patológico, normal o activo

Una tipología del envejecimiento. La vejez es un proceso natural y gradual que para algunos puede resumirse como la edad de las pérdidas. Para otros como disminución gradual de las funciones del cuerpo y la mente. Unos más consideran que es el tiempo en que se optimizan las oportunidades de bienestar.

Que se produzca cualquiera de los tres depende de la interacción entre el desarrollo de las personas y las condiciones estructurales. Lo que determina que la vulnerabilidad de esta población esté determinada por la sincronía o asincronía entre capacidades individuales y oportunidades sociales.

A la vejez no se llega de la noche a la mañana. Es resultado del estilo de vida desarrollado a lo largo del curso de la vida con sus múltiples trayectorias. Aunque se compartan las mismas condiciones, nadie envejece de la misma manera. La edad, la educación, el trabajo, el género, etc., etc. son determinantes.

El estudio de la vejez está muy influido de las ciencias biomédicas. Hasta la década de los 80 del siglo XIX y en algunos casos hasta este momento, se considere que “a falta de una patología identificable, los gerontólogos y geriatras [tiendan] a interpretar los déficits cognitivos y fisiológicos asociados con la edad y determinado …” por la misma (Rowe y Kahn, 1987)

A pesar del impulso de una política de envejecimiento activo y saludable. En 2022, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, incluye la vejez como una enfermedad. Lo que significa volver al discurso deficitario, la patologización y el viejismo.

Envejecimiento patológico

La concepción de que la vejez por sí misma es una enfermedad viene de lejos. Pero hasta los años 30 del siglo XIX, se plantea que: las infecciones, toxinas, traumas y alteraciones que experimentan los órganos hace que envejezcan. Que el paso del tiempo hace que las funciones del organismo disminuyan.

Esto determina que la vejez sea considerada como una etapa que se distingue por las pérdidas, las deficiencias, las enfermedades y las discapacidades. Una condición patológica del ser humano es que la vejez por sí misma se constituye en dolencia y queja.

Según Zarebski (2005) el envejecimiento patológico ocurre en las personas que son incapaces de soportar las evidencias del paso del tiempo. Por lo que dichos cambios inevitables no se logran metabolizar y digerir gradualmente. En su lugar aparecen mecanismos de defensa que dificultan o impiden su elaboración.

Esto ocurre porque no se puede seguir dando sentido a la propia vida; cuando no se pueden sostener proyectos, como sujeto activo; cuando la vejez quiebra la continuidad de la identidad y derrumba a la persona mayor (López Ramos, 2020)

Envejecimiento normal

Se denomina envejecimiento normal a los cambios graduales biológicos, psicológicos y sociales que como consecuencia del paso del tiempo ocurren a lo largo de la vida. Algunos autores lo ubican desde el nacimiento (Caballero García, 1997 ) o en el momento que el individuo alcanza su madurez hasta la muerte.

Rowe y Kahn, consideran cuatro elementos que definen el envejecimiento; ser lineal, inevitable, variable y asíncrono, porque:

1. Es un proceso que se extiende a lo largo de la vida y cristaliza en algún determinado momento

2. No puede detenerse salvo por la muerte

3. Por no ser semejante en los individuos que nacen en la misma época y situación, y

4. No se produce con el mismo grado de desgaste en los diferentes órganos. (Caballero García, 1997)

Como refiere Reyes (1993): “el envejecimiento normal implica pasar la vida con una buena salud sin acompañarse de discapacidad física o mental, estando psicológicamente alerta, teniendo la habilidad de ser productivo, de adaptarse al medio ambiente y ser capaz de participar en interacciones sociales”.

Es indiscutible que, con el transcurso de los años, “el organismo experimenta una involución progresiva de su vitalidad” (Montero-Parra et al, 2014 ). Pero, mantiene una gran reserva funcional, que indica su capacidad para hacer frente a agresiones externas, la que se va perdiendo con el paso de los años.

Que se observa en la pérdida de fuerza y resistencia, movimientos más lentos, pérdida de reflejos, equilibrio y coordinación, cambios en la vista (presbicia) y la audición, reducción de la capacidad de concentración y aprendizaje, olvidos ocasionales, respuesta inmune más lenta, sueño más ligero y perdidas de apetito o gusto.

Por lo que se considera que es una población en riesgo de registrar las enfermedades o padecimientos del envejecimiento biológico, psicológico y social. Pero se mantiene lo suficientemente lejos del promedio de déficits que registra una cohorte de población con la que se le compare.

Envejecimiento activo

Derivado de la teoría de la actividad (Havighurst, 1961) el grupo de investigación lidereado por John W. Rowe y Robert L. Kahn, desarrollan el modelo de envejecimiento exitoso, que ha sido muy criticado, pero que es adoptado con nombres tan diferentes como envejecimiento óptimo, productivo, efectivo, proactivo, hasta el que usa la OMS de envejecimiento activo y … saludable

“Definimos el envejecimiento exitoso por tres componentes principales: baja probabilidad de enfermedad y discapacidad relacionada con la enfermedad, alta capacidad funcional, cognitiva y física, y compromiso activo con la vida” (Rowe y Kahn, 1997)

La baja probabilidad de enfermedad y discapacidad se refiere no solo a su ausencia o presencia, sino fundamentalmente a “a los factores de riesgo” para la enfermedad y la discapacidad.

El alto nivel funcional, implica el potencial con que se cuenta en lo físico y lo cognitivo, porque no se trata simplemente de la capacidad, sino de la actividad “implica actividad”.

El compromiso con la vida incluye dos subcomponentes: las relaciones interpersonales y la actividad productiva, lo que significa que se realizan actividades que significan inversión o gasto, pero no remuneración.

Como puede observarse, la OMS asume estas tres características cuando define el envejecimiento activo y saludable como “el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez”:

La capacidad funcional comprende los atributos relacionados con la salud que permiten a una persona ser y hacer lo que es importante para ella. Se compone de la capacidad intrínseca de la persona, las características del entorno que afectan esa capacidad y las interacciones entre la persona y esas características. La capacidad intrínseca es la combinación de todas las capacidades físicas y mentales con las que cuenta una persona. El entorno comprende todos los factores del mundo exterior que forman el contexto de vida” (Informe Mundial sobre el envejecimiento y la salud, OMS, 2015)

Envejecimiento normal, patológico o activo

El que una persona transite por un envejecimiento normal, patológico o activo depende del estilo de vida que desarrolle. Que puede cambiar en cualquier momento, porque muchos de los efectos del envejecimiento pueden detenerse a partir de actividades extrínsecas como la educación, ingesta alimentaria, ejercicio etc., o participando en la Universidad para/con Personas Mayores de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.