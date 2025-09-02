Martes, septiembre 2, 2025
Una magistrada y dos funcionarios estatales serán designados nuevos notarios en Tlaxcala

José Carlos Avendaño

La expresidenta del Poder Judicial del estado, Anel Bañuelos Meneses y los todavía funcionarios estatales, Maximino Hernández Pulido y Marco Tulio Munive Temolzin, se perfilan para ser designados como notarios públicos por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, de acuerdo con el decreto publicado en el Periódico Oficial del gobierno de Tlaxcala.

El documento, signado por el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández y la entonces directora de Notarías y Registros Públicos, Dora Delia Hernández Roldán, da a conocer la conclusión del curso para aspirantes a notarios públicos realizado este año, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala.

El acuerdo publicado con fecha 1 de septiembre, establece que el procedimiento se desarrolló conforme a lo dispuesto en los artículos 23, fracción IV, y 24, fracción IV, de la Ley del Notariado, que señalan como condición indispensable para obtener la constancia de aspirante la aprobación de un curso impartido por la Dirección de Notarías y Registros Públicos.

Dicho curso, diseñado e impartido por la empresa Evaluare Expertos en Políticas Públicas S.A. de C.V., incluyó un examen final que se aplicó el pasado 12 de agosto de 2025; posteriormente, los resultados fueron revisados y calificados por la propia empresa, en coordinación con la Dirección de Notarías y el área jurídica de la Secretaría de Gobierno.

De un total de 13 aspirantes, únicamente tres obtuvieron calificación aprobatoria, mismos que alcanzaron además las puntuaciones más altas y mismos que aseguraron se colocaron en orden de prelación: Maximino Hernández Pulido, actual titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública y exconsejero electoral, muchos años trabajando para gobiernos del PAN y PRI; Anel Bañuelos Meneses, magistrada del Poder Judicial y Marco Tulio Munive Temoltzin, todavía titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) y ex senador del PAN.

El acuerdo detalla que, en respeto al derecho a la privacidad y protección de datos personales, los nombres de los demás aspirantes que se quedaron con la pretensión de ser nombrados como notarios en esta ocasión, serán reservados.

La designación de estos perfiles no es menor. Anel Bañuelos Meneses dejó la presidencia del Tribunal Superior de Justicia en medio de cuestionamientos por presunto manejo discrecional de recursos. Por su parte, Maximino Hernández Pulido y Marco Tulio Munive Temoltzin se mantienen aún como funcionarios de la actual administración estatal, lo que significa que la mandataria ya busca o determinó a sus posibles sucesores en la Sesesp y en SMyT.

Con base en la Ley del Notariado, tras la aprobación del curso y el examen, los aspirantes acreditados pasan a la siguiente fase: el nombramiento por parte del Ejecutivo del estado.

En tanto, el acuerdo puntualiza que la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Notarías y Registros Públicos, dará seguimiento a las fases subsecuentes del proceso, que incluyen la expedición de patentes y la asignación de adscripciones.

