Un presidente obra de un modo muy personal y aun caprichoso, afirma Cosío Villegas. En el libro “El sistema político mexicano” este autor contrasta la figura de dos presidentes de la república, por un lado, refiere que “Cárdenas era hombre de poquísimas palabras; su fuerza no residía en la especulación mental, y menos en expresarla floridamente de viva voz o por escrito”. Por el contario Echeverría cuyo rasgo distintivo es el “valor increíble que le da a la palabra como instrumento de gobierno”

Este contrapunto permite mostrar que, en términos de escritura, los presidentes de la república han pasado por 3 etapas. La primera que va de 1934 a 1970 en que los presidentes siguen el modelo cardenista. Son más ejecutivos y ejecutores de obras y acciones que de palabras.

Un segundo momento que hay una emergencia de la palabra oral y escrita. Marcada por un cambio en el peso de hacer de la política palabras y que inaugura Luis Echeverría y termina con un hombre callado. Quizá como requerimiento de la alta crisis económica que vive el país: Miguel de la Madrid.

Ahí emerge la tercera etapa con dos subetapas. La etapa final del PRI y el inicio del neoliberalismo cuyos presidentes escriben lo suficiente. Es el caso de Carlos Salinas de Gortari. La segunda subetapa es inaugurada por los gobiernos de la alternancia que al olvido de los tres últimos libros leídos.

2018 inaugura una etapa en que se conjuntan la palabra hablada con las mañaneras y la palabra escrita con una colección de 17 libros. Desde que inicia su carrera política en Tabasco hasta los resultados como presidente de la república.

Los presidentes tienen quién les escriba

De 1934 a 1970 se suceden como presidentes de México Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortínez, Adolfo López Mateos y Gustavo Diaz Ordaz de quienes se publican los discursos pronunciados durante las campañas, los discursos como presidentes de la república, los informes de gobierno y al final del sexenio una especie de memoria histórica. Pero es casi imposible encontrar que los tlatoanis se hayan ocupado de una cosa menor como escribir.

La letra de quienes despachan y se despachan desde Los Pinos comienza con Luis Echeverría Álvarez y se sucede durante todos los gobiernos del PRI hasta el año 2000 que coincide con el fin del desarrollo estabilizador e inicia un tiempo de crisis cíclicas en la política y la economía.

Luis Echeverría Álvarez (1970-76) publica: Praxis política (1976, sin editor), Retos a los no alineados (1983, Nueva Imagen) y Caminos y voces (sin año y editor),

José López Portillo (1976-82) era un hombre de letras: Don Q (1976, Seabury), Quetzalcóatl (1968, FCE), Paraestatales (1981, sin editor), El ejecutivo ante la nación y ante el mundo (1982, SPP), Ellos vienen (1987, Fernández Editores), Umbrales (1997, Nueva Imagen), Filosofía política (1979, Librería anticuaria), Consolidación de la economía (1981, SPP), Palabras y Hechos (1982), Mis tiempos (1988, Fernández Editores) y Dinámica política de México: La resultante soberana (1993, Planeta)

Miguel de la Madrid Hurtado (1982-88): Cambio estructural en México y el mundo (1979, FCE) Estudios de Derecho Constitucional, (1986, Porrúa), A medio camino (1986, Grijalbo), El ejercicio de las facultades presidenciales (1998, Porrúa-UNAM), Cambio de rumbo (2004, FCE) y una mirada hacia el futuro (Porrúa, 2006),

Los presidentes no tienen quién les escriba

La etapa neoliberal inicia con quien se convierte en el presidente de la república que inicia publicando libros de corte académico editados por la UNAM y el Fondo de Cultura Económica y se mantiene en la línea: Carlos Salinas de Gortari (1988-94): Producción y participación política en el campo (1982, UNAM), México. Un paso difícil a la modernidad (2000, Plaza & Janes), La década perdida: 1995-1998 (2008, Debate), Democracia Republicana. Ni Estado ni mercado: una alternativa ciudadana (2010, Debate), ¿Qué hacer? La alternativa Ciudadana (2011, Debate), México, entre norte y sur (Fundación Marcelino Botín, 2011), Muros, Puentes y litorales (2017, Pengüin) y Aliados y Adversarios (2017, Pengüin).

Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000): Ernesto Zedillo: propuestas y compromisos (1994, Noriega); Convicciones democráticas (sin año, ni editor) y The Future of Globalization: Explorations in Light of Recent Turbulence (Routledge, 2007).

Los presidentes escriben como algo personal

Vicente Fox (2000-06): A los pinos (1999, Océano), Vicente Fox Propone (2000, ediciones 2000), La revolución de la esperanza (2001, Aguilar), Vicente Fox Quezada: encuentro con los medios (2006; FCE) y Sigamos Adelante (2018, Grijalbo.)

Felipe Calderón Hinojosa (2006-12): El hijo desobediente (2006, Aguilar), Calderón presidente (2007, Grijalbo), Los retos que enfrentamos (2014, Pengüin) y Decisiones Difíciles (2020, Pengüin)

Enrique Peña Nieto (2012-18) solo tiene dos textos: México La gran esperanza: un estado eficaz para una democracia de resultados (2011, Grijalbo) e Ideas e ideales de Enrique Peña Nieto (2012, Fontamara)

Un presidente que escribe, escribe y escribe

Andrés Manuel López Obrador, es quizá el presidente que ha escrito el mayor número de libros, desde antes que llegara a la presidencia de la república. Ha dejado testimonio de su trayectoria política, la lucha por la presidencia, el proyecto alternativo de nación, el plan de desarrollo, y el informe “a mitad del camino”.

La colección se integra por 18 libros: Los primeros pasos, Tabasco, 1810-1867 (1986, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco), Del esplendor a la Sombra: La república restaurada, Tabasco 1867-1876, (1988, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco), Tabasco víctima de un fraude electoral (1990, Nuestro Tiempo).

Entre la historia y la esperanza: Corrupción y lucha democrática en Tabasco (1995, Grijalbo), Fobaproa: Expediente Abierto (1999, Grijalbo), Un proyecto alternativo de nación: Hacia un cambio verdadero (2004, Grijalbo), Contra el desafuero: Mi defensa jurídica (2005, Grijalbo).

La mafia nos robó la presidencia (2007, Grijalbo), La gran tentación. El petróleo de México, (2008, Grijalbo), La mafia que se adueñó de México… y el 2012 (2010, Grijalbo), No decir adiós a la esperanza (2012, Grijalbo), Neoporfirismo. Hoy como ayer (2014, Grijalbo), El poder en el trópico (2015, Planeta).

Catarino Erasmo Garza Rodríguez ¿Revolucionario o bandido? (2016, Planeta), 2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México), (2017, Planeta), Oye Trump (2017, Planeta), Hacia una economía moral (2019, Planeta) y A mitad del Camino (2021, Planeta).