Un obrero metalúrgico

Una y otra vez, los reporteros y lectores de noticias machacaban con la misma cantaleta: “El ex obrero metalúrgico”, “El ex trabajador metalúrgico”, “Quien fuera trabajador de la industria metalúrgica”. Lula, el ex obrero. El ex sindicalista. El ex presidente. El ex preso político. El ahora presidente de Brasil, por tercera vez.

Luiz Inácio Lula da Silva es la última esperanza de la izquierda institucional para ofrecer una alternativa al capitalismo salvaje, que no solamente salió indemne de la contingencia sanitaria, sino que ha exacerbado sus prácticas y sigue dictando las reglas del juego económico y político a nivel global.

Tras un caótico y peligroso giro a la derecha en Sudamérica, con gobernantes de corte conservador, como Guillermo Lasso en Ecuador, y Luis Lacalle en Uruguay, el péndulo político/ideológico comenzó a desplazarse otra vez hacia la izquierda.

Primero fue el chileno Gabriel Boric, quien tiró del fantasma de Salvador Allende para encabezar una rocambolesca mezcolanza de partidos políticos, amalgamados en el Frente Amplio (clarísima referencia a la Unidad Popular que llevó a Allende a la Casa de la Moneda, donde trágicamente acabó sus días tras el golpe de estado encabezado por Pinochet).

Luego vino Gustavo Petro, primer presidente de izquierdas de la conservadorísima Colombia, que sigue anclada en un tiempo medieval. El talante reaccionario que caracteriza a la élite colombiana es el que le está poniendo difícil la situación a Petro, que tiene por delante una de las misiones más complicadas de todos los presidentes de izquierdas de este hemisferio.

Antes estuvo Luis Arce, que retomó la senda progresista para Bolivia, luego del golpe de estado que tiró a Evo Morales, un caudillo que trataba de seguir los pasos de Hugo Chávez. Evo pagó caro, aunque pudo tomar revancha, tras utilizar a México como plataforma de relanzamiento para recuperar el control del Movimiento al Socialismo, y desde ahí facilitarle el camino a Arce, ministro de Economía en el gobierno del propio Evo.

Ahora ha sido el turno de Brasil, que viene de una trágica y peligrosa bufonada de la extrema derecha, encarnada en ese payaso de rodeo que es Jair Bolsonaro. A punta de pistola, los fanáticos seguidores del ex militar brasileño trataron de dinamitar una elección ejemplar, aunque polarizada. No lo consiguieron.

Incluso Bolsonaro prefirió darse a la fuga, sabedor de sus pecados, de sus abusos y excesos mientras fue presidente, dando a manos llenas a sus hijos y a la camarilla que lo rodeaba, típico gesto de los neoliberales tropicales, que suelen hamacarse en la corrupción, ya sea desde el poder o desde la iniciativa privada. El chiste es forrarse, haiga sido como haiga sido.

Ahora que está de vuelta en el poder, Lula tiene frente a sí uno de los retos más complicados: reencauzar el rumbo de la izquierda. A diferencia de todos los presidentes arriba enlistados, Lula viene desde abajo, desde las bases de un movimiento, representado institucional y políticamente por el Partido de los Trabajadores, pero que hunde sus venas en otras expresiones sociales e ideológicas, todas identificadas con los sectores populares.

En honor a la verdad, Lula nunca coqueteó con los grupos de poder, vaya, incluso acabó en la cárcel en sus tiempos de sindicalista. Siempre se mantuvo alineado con grupos progresistas, aunque tampoco se puede negar que moderó su discurso, para hacerlo menos áspero a las clases medias brasileñas.

El problema de Lula, como el de López Obrador aquí en México, lo representa la gente que lo rodea. Muy pocos se han mantenido fieles a los principios del Partido de los Trabajadores, caso similar al de los camaradas de AMLO, casi todos ellos con orígenes muy lejanos a los ideales progresistas.

Pero queda la esperanza del cambio. Un cambio verdadero, que beneficie a los más desprotegidos. Ojalá así sea. Lula tiene la palabra.