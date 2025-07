Un maestro joven del telar; Oliver Hernández mantiene viva la tradición textil de Tlaxcala

A sus 27 años de edad, Oliver Hernández Jiménez ha ganado premios nacionales, ha fundado su propio taller y se ha posicionado como una joven promesa de la tradición textil de Tlaxcala. Desde su taller Tzahualli, ubicado en Santa Ana Chiautempan, este joven artesano no solo preserva técnicas ancestrales, sino que impulsa una nueva generación interesada en el arte textil.

“La palabra Tzahualli significa telaraña o algo tejido”, explica Oliver. “Me gustó esa idea, como el trabajo delicado de una araña. Así quise nombrar mi taller”. Aunque empezó vendiendo pulseras en el centro de la ciudad de Tlaxcala, su inquietud creativa lo llevó a buscar algo más ambicioso. “Yo quería hacer algo que costara mil pesos, no cincuenta. Algo que tuviera otro valor”, dice.

Ese deseo lo llevó a tocar la puerta de un taller en Contla. “Una amiga me dijo que si se abría un lugar me avisaba. Medio año después me llamó: ya había vacantes. Ahí conocí al maestro Ignacio Nezahualcóyotl, quien me enseñó lo básico. Me encantó y avancé lo más que pude”.

En cuestión de meses, su esfuerzo se tradujo en reconocimiento. “Me invitaron a concursar. Participé y gané el primer lugar en sarapes. Fue un concurso nacional. Me dieron 20 mil pesos de premio. Con eso me compré mi primer telar”. Ese fue el inicio de Tzahualli, donde hoy produce gabanes, lienzos y textiles elaborados con técnicas tradicionales y tintes naturales.

Oliver destaca el trabajo con tintes como una de las partes más especiales del proceso. “No es fácil, es laborioso”, afirma. “Uso flores, maderas, productos naturales. Se hacen aguas que hay que dejar reposar por horas. A veces salen colores que ni te imaginas”.

A pesar de no haber conocido a su abuelo, Oliver reconoce en él un posible vínculo textil. “Me dicen que tenía una fábrica y un telar de madera, pero falleció muy joven. Nadie más siguió con eso… hasta ahora”. Para Oliver, reencontrarse con esta herencia es parte del orgullo que lo impulsa.

Su juventud, sin embargo, no ha pasado desapercibida. “En Original —una plataforma de venta en Los Pinos— los organizadores me decían: ‘Tú estás muy chavito, ¿sí eres el maestro?’ Les decía que sí, y se sorprendían”.

Hoy, el taller cuenta con dos telares, un espacio de trabajo, una zona para tintes y la visión de seguir produciendo piezas con identidad propia y colaborar con otros. Ya ha trabajado con Onora, una marca que utilizó sus lienzos para elaborar cojines. “Estoy abierto a colaborar con quien quiera. Algunos artesanos ya han venido, otros no responden, pero aquí están las puertas abiertas”.

Además de preservar una técnica ancestral, Oliver siente que su trabajo tiene un peso simbólico: preservar una técnica que da identidad a todo el estado de Tlaxcala. “Me gusta que la gente diga: ‘Ah, ¿todavía hay artesanos en Chiautempan?’ Sí, todavía sabemos. Y me gusta que amigos míos se animen también a intentarlo”.

La paciencia es lo primero que recomienda a quien quiera iniciarse en este arte. “Hay que tener ganas de equivocarse y destejer. Si te equivocas, lo vuelves a hacer. Y cuando te sale bien, es muy satisfactorio. Ver una pieza terminada es algo muy bonito”.

Preservar esta técnica, para Oliver, significa algo más profundo: “Es dejar un legado. Que no muera la artesanía, que siga viva. A veces ni mi familia creía tanto en esto, pero ahora que ven que a la gente le gusta, que es natural, tradicional… pues se sienten orgullosos. Y yo también”.

