El canto “Un violador en tu camino” consigna de manera contundente: El Estado opresor es un macho violador… / El violador eras tú. /.” Sí, el Estado mexicano ha sido y es un macho opresor y violador que en los últimos años se ha vuelto más voraz y sanguinario, custodiado por una fortaleza de impunidad y complicidad, sustentada y alentada desde el poder público indolente, negligente y omiso.

Este macho opresor y violador también es un gran simulador que sabe vestirse con piel de oveja, convencido de que las buenas intenciones construyen el camino hacia el infierno. Estamos en medio del infierno, mirando como un puñado de niñas, llenas de dolor, cargan sobre sus hombros el ataúd con el cuerpo violentado de Wendy, quien a sus 16 años es una más de las víctimas de feminicio. Es el averno de mirar cómo han matado a Victoria policías que no están formadas con perspectiva de género y que trasgreden los cuerpos de las mujeres desde el uso excesivo de la fuerza hasta la filtración de imágenes macabras como en el caso de Ingrid Escamilla. Es la oscuridad de impulsar y proteger desde la silla presidencial que un violador se convierta en gobernador, olvidando que no existe la justicia ni para mujeres y niñas, pues no se no garantizan los principios pro persona, de no repetición y, mucho menos, los derechos a la verdad y a la justicia “justa”, pronta y expedita.

El Estado mexicano es un macho violador que sabe criminalizar y revictimizar a las víctimas, ciego ante “los otros datos de la violencia”: 99.7 por ciento de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados, como refiere México Evalúa; y qué decir de la cifra para casos de abuso sexual y violaciones infantiles; el 58.06 por ciento de las mujeres desaparecidas tiene un rango de edad de entre cero y 17 años, como lo indica la organización No se metan con nuestras hijas.

Este 29, 30 y 31 de marzo México es sede del Foro Generación Igualdad de la ONU. Desde la hipocresía oficial, qué podrá decirse. Desde la voz de las mujeres, el Estado mexicano sigue siendo un macho violador que se niega a romper el pacto patriarcal y cumplir con sus obligaciones frente a la Constitución y todos los tratados internacionales, porque hoy por hoy, ser mujer o niña es sinónimo de desigualdad y discriminación y es estar en riesgo permanente de ser violentadas o asesinadas.