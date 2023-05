Un guerrero de dos mundos. Guerrero solitario

Un guerrero de dos mundos. Corre el año de 1998. Una reyerta entre integrantes de la familia revolucionaria tlaxcalteca provoca la ruptura entre quienes se consideran con derechos de sangre para heredar la gubernatura del Estado.

Los apellidos en desacuerdo: Sánchez, González, Cisneros, cobijados por el manto del zorro plateado Don Emilio Sánchez Piedras. Todos representantes de la república de españoles tlaxcaltecas.

Entre 1992-1998, siendo gobernador de Tlaxcala quien fue el primer secretario particular del Gobernador Sánchez Piedras construye el andamiaje político-normativo para el cambio en el poder ejecutivo estatal. La sucesión aparece con nombre y apellido,

“Fundamental para este proceso resultó la primavera de 1998. Meses antes de la elección se había iniciado la concertación, entre el diputado perredista Porfirio Muñoz Ledo, el gobernador José Antonio Álvarez Lima, y un tercer pasajero; un pensador de izquierda, militante del perredismo tlaxcalteca y suegro del mismo Muñoz Ledo…”. Pero el desprendimiento priista mostró más colmillo y les gana la partida. El PRI se transfigura en PRD y los tricolores se visten de amarillo y negro.

El 30 de septiembre de 1998, El Gobernador José Antonio Álvarez Lima crea el fideicomiso denominado “Colegio de Historia de Tlaxcala”. Con la finalidad de “llevar a cabo la difusión, estudio, conservación, mantenimiento, investigación y docencia del patrimonio histórico-cultural”. Como primera directora se designa a Yolanda Ramos Galicia. El cambio de camiseta político-gubernamental, posibilita la llegada a la dirección el historiador Arturo Langle Ramírez -tío de la esposa del gobernador Sánchez Anaya-.

La novela histórica de Tlaxcala

El Colegio de Historia desarrolla el proyecto denominado “novela histórica de Tlaxcala” en cinco tomos. Escribe en ellos el gobernador Sánchez Anaya: “Una de las preocupaciones del Gobierno del Estado es la necesidad de dar a conocer a la población tlaxcalteca sus raíces y presencia en el ámbito de la historia patria, destacando en particular la nuestra, … Por esta razón decidimos publicar una obra sencilla, amena y ligera, de fácil lectura y comprensión para todos los niveles culturales: La novela histórica de Tlaxcala”.

Entre 2001 y 2004 aparece de forma consecutiva la colección. El primero en 2001 “Saldrá el sol entre los peñascos” de Alberto Xelhuantzi, luego en 2002, “La profecía de Xicoténcatl Axayacatzin se ha cumplido” de Juan Tecpa Munive. Para 2003, de la pluma de Rubén Antelmo Pliego Bernal, el tomo III con el título “Gregorio Méndez: La fuerza del destino (Siglo XIX)”. En 2004 “La paz ensangrentada (Siglos XIX-XX)” bajo la autoría de Arturo Langle Ramírez. Y, de la pluma de Carolina Figueroa Torres “Cruce de caminos (Siglo XX)”.

16 años después, me encuentro con otra obra de uno de los autores anteriores Rubén Antelmo Pliego Bernal con el título “Xicoténcatl Axayacatzin. Un guerrero de dos mundos”. En una edición del propio autor. La portada llama la atención; una composición fotográfica de una estatua de Xicoténcatl frente a la Montaña. El guerrero como vigilante de quienes todavía hay que proteger porque desconocen mucho de sí mismos.

Guerrero de dos mundos

La novela es un texto de 156 páginas con una introducción, nueve capítulos, un glosario, bibliografía e índice de ilustraciones. En la introducción se afirma que Xicoténcatl “más que un hombre, insignia de los tlaxcaltecas”. A lo largo del texto se establece un paralelismo con los infortunios de Cuauhtémoc. Al considerar que la derrota se constituye en victoria. ¿La derrota de Xicoténcatl a manos de Cortes y el rescate del mismo por los criollos para dar identidad al movimiento de independencia?

En el primer capítulo de la novela, se ubica la narradora -Anastasia Xochcaatl- en el escenario (tianguis) donde se comparte la información y la historia, que transmiten los pochtecas -comerciantes-. La narradora presenta al protagonista y ubica tres eventos que parecen definir la personalidad de Xicoténcatl. Su nacimiento como hijo predilecto de Xicoténcatl el viejo, su incorporación -a los 16 años- a las asambleas del senado tlaxcalteca y la construcción de su alter ego, en la figura de Tlahuicole. -29 páginas.

En el segundo capítulo desaparece la narradora y el protagonista para ubicar los temores de Moctezuma ante una serie de eventos que no alcanza a comprender. Los asume como señales de que algo malo esta por pasar, pero no sabe qué. Así como el relato del recorrido de los españoles hasta su asentamiento en el territorio de los cempoaltecas y la recepción de mensajeros aztecas que se entrevistan con los españoles. Le anticipan que Moctezuma no quiere verlos. -30 páginas-

Un guerrero solitario

El escenario de la sociedad azteca, la llegada de “un adelantado” que le disputa el poder artificialmente creado con la invención del primer ayuntamiento en Veracruz. La descripción del camino hacia Tenochtitlan, pasando por tierras tlaxcaltecas, del que se hace una descripción como un territorio -el único territorio no sujeto a tributo de los aztecas. Ahí aparece por segunda vez Xicoténcatl, a la edad de 35 años al que se describe como un guerrero solitario. -29 páginas-

El capítulo cuarto, se amplía a 51 páginas. Describe las escenas que se suceden en el campo de los españoles, quienes se preocupan por la cantidad de heridos que registran y el cansancio de la batalla. En tanto que en el de los tlaxcaltecas, la contención de Xicoténcatl y el acuerdo de los senadores, para que éste acuda a pedir perdón al capitán español y le invite a pasar al territorio tlaxcalteca.

Quinto capítulo -16 páginas- refiere el camino que toman los aliados rumbo a Tenochtitlan con parada en Cholula, quienes como tributarios de los aztecas, tienden una trampa a los españoles y sus aliados. Pero, al ser descubiertos se desata una matanza despiada que no respeta ni a mujeres, ni a niños. La acción militar española muestra el verdadero rostro de aniquilamiento.

El capítulo 6 es el más pequeño de todos, solamente dos páginas en las que Xicoténcatl cavila sobre el cambio en la concepción sobre la guerra. No se trata de capturar al enemigo, sino destruirlo. El problema es que los tlaxcaltecas se adaptan rápidamente a ese modelo.

Ahorcado con autorización del padre

25 páginas constituyen el capítulo sexto donde se relata la invasión de los españoles y sus aliados a la gran Tenochtitlan, la huida de estos, la conquista de territorios que vuelven a la subordinación de los aztecas, pero sobre todo a la reunión de tenochcas y tlaxcaltecas, en que los primeros ofrecen una alianza, para derrotar a los españoles lo que provoca un enfrentamiento entre Maxicatzin que confirma su alianza con los españoles y Xicoténcatl que la considera una posibilidad para quitarse a los forasteros.

En 23 páginas se contiene el capítulo octavo. Se describen los pormenores del asedio a Tenochtitlan. En tanto se preparan para el asalto final, los españoles y los miles de combatientes de distintas poblaciones originarias, esperan con ansiedad. Sin embargo entre ellos surge la idea de regresar a casa para visitar a sus familias y dejar lo ganado.

Lo que hace que Cortés ponga atención y vigile a Xicoténcatl Axayacatzin quien sin autorización ha vuelto dos veces a Tizatlán. Lo que para Cortes significa la oportunidad para deshacerse de él, sobre todo porque cuenta con la autorización de Xicoténcatl el viejo.

De sólo cuatro páginas es el capítulo 9, el último con que cierra la novela. Cortés acude al senado y explica la conducta de Xicoténcatl, encuentra apoyo en su propuesta de juzgarlo conforme las normas del ejército español. El que abandona comete traición y debe morir ahorcado. Lo apresan, lo llevan a un lugar desconocido, lo ahorcan y lo entierran sin dejar rastro para evitar que se convierta en santuario de los tlaxcaltecas… y así pasan 300 años.

Cuando termino de leer la novela siento que el título se me ha convertido en escenario. El protagonista principal no es el capitán tlaxcalteca sino el emperador tenochca. Lo que me recuerda lo que se apunta en la introducción. El paralelismo entre ambos guerreros. No sé si comparta que sus vidas constituyen “una victoria en la derrota al dar a conocer la gran civilización mesoamericana”.

Entre la verdad y la mentira

Porque como refiere Lukács: “Poco importa, pues, en la novela histórica la relación de los grandes acontecimientos históricos; se trata de resucitar poéticamente a los seres humanos que figuraron en esos acontecimientos. Lo importante es procurar la vivencia de los móviles sociales e individuales por los que los hombres pensaron, sintieron y actuaron precisamente del modo en que ocurrió en la realidad histórica…

… Y si bien a primera vista pueda parecer paradójico, después de un examen más detenido es evidente que una de las leyes de la plasmación poética consiste en que, para hacer patentes tales móviles humanos y sociales de la actuación, son más apropiados los sucesos aparentemente insignificantes que los grandes dramas monumentales de la historia universal” (Lukács, 1966: 44).

Por su parte Jitrik (1995:11) señala que “la “novela histórica” es una típica y clara respuesta a una crisis específica que involucra a la sociedad y a los individuos y que puede ser definida o tan sólo descrita mediante las dos pulsiones [entre “verdad”, que estaría del lado de la historia, y “mentira”, que estaría del lado de la ficción]….

… En ese sentido, la novela histórica, no ya la fórmula, podría definirse muy en general y aproximativamente como un acuerdo —quizá siempre violado— entre “verdad”, que estaría del lado de la historia, y “mentira”, que estaría del lado de la ficción…

… A partir de este esquema se podría entender por qué, aunque no se haya producido espontáneamente en América Latina, ese producto histórico de la cultura europea se implantó tan rápidamente y con tanta perdurabilidad en el continente: [Con la novela ] Jicotencal, de 1826″.

Cierro con Rosa María Grillo: “la novela histórica latinoamericana sería, por lo tanto, expresión del proyecto político de la burguesía según la línea trazada por Lukács, a quien responde como un eco Noé Jitrik afirmando que, en el siglo XIX como en el XX, la novela histórica nace, se modifica y reubica en consecuencia de grandes cambios sociohistóricos por los cuales puede pasar de forma residual a emergente o viceversa”…

… La novela histórica, “no solo depende de la evolución de la historiografía y la noción de Historia, sino también de la ideología desde la cual se escriben el documento histórico, la Historia y la novela histórica…”. (Pons, 1996:55-56).