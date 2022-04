Un grupo de trabajadores de la UTT renuncia al SNTE y se afilia a la CTM

Como parte de la reforma laboral de 2019, que establece como uno de sus principios básicos la democracia sindical, docentes, investigadores y administrativos de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), en uso de su derecho a la libertad sindical, se afiliaron al Sindicato de Trabajadores, Profesionistas y de Servicios, Similares y Conexos de la CTM, que encabeza Francisco Mixcoatl Antonio.

Lo anterior lo dio a conocer Areli Pérez Pérez, secretaria general del Comité Seccional de la UTT, quien refirió que los trabajadores manifestaron su beneplácito por este importante paso que han dado y por el apoyo, profesionalismo y respaldo que han recibido al seno de esta organización sindical.

Manifestó que en esta fuente de empleo son un total de 143 trabajadores y trabajadoras que por ley su plaza está regulada como sindicalizada, y que fueron 130 las personas que decidieron de manera libre y voluntaria renunciar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 55, ante la falta de transparencia, profesionalismo, liderazgo y apoyo de esta organización magisterial, por lo que decidieron buscar un sindicato de vanguardia en la defensa de sus derechos humanos laborales para mejorar sus condiciones generales de empleo.

La omisión de legitimar el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) vigente, tal y como lo mandata la Ley Federal del Trabajo, para que los trabajadores de manera personal, libre, directa y secreta decidan si están de acuerdo con su CCT, así como la falta de autonomía de la sección sindical que hay al interior de la UTT, hicieron nugatorio su derecho a la representatividad sindical.

Los hechos que alentaron a realizar esta transición se dieron al momento que el secretario general de la sección 55 del SNTE, Jorge Guevara Lozada, en acuerdo con la exrectoría, otorgaron 24 nombramientos de Profesor de Tiempo Completo categoría B y C a docentes sin cubrir requisitos de convocatoria, de manera arbitraria y con favoritismo, donde no sólo se beneficiaron docentes, sino exdirectores, ex secretaria Académica y jefes de departamento.

Por lo que actualmente la sección 55, en acuerdo con un número reducido de compañeros que decidieron permanecer en esta organización sindical, busca por medios políticos obligar a los agremiados a la permanencia a dicha delegación, engañando a los compañeros, amenazando que si no están en el SNTE no serán beneficiados con el Seguro Social y que si permanecen les regresarán el nombramiento que se les fue quitado por no cumplir los requisitos, y que está de más decir que siguen sin cumplirlos.

También se suscitaron, en el mes de enero, cambios de puestos; derivados de auditoría a Universidades Tecnológicas a nivel nacional, y se tenían que realizar reajustes en el personal; por ello, algunos trabajadores decidieron renunciar a la universidad y solicitaron apoyo jurídico para su proceso, pero lamentablemente el comité en turno nunca recibió el apoyo de cuotas sindicales, a pesar de solicitarlo varias ocasiones, ya que SNTE no quiso dar este apoyo para gastos de operación, se requirió de la presencia del jurídico de SNTE, misma que dijo esperaba indicaciones del maestro Guevara para poder actuar y nunca llegó ni dio asesoría o apoyo, tanto a los afectados como a los integrantes de la delegación. Se insistió en la intervención del secretario general, sin embargo, él mismo se remitió únicamente a pedir un oficio para que pudiera presentarse en la universidad.

“Fue notorio que el SNTE nos dio su peor lado, mostrando que es un sindicato corrupto y ambicioso porque si llega a acercarse a la universidad es solo para solicitar las cuotas sindicales. Los trabajadores agremiados estamos cansados de estos abusos por parte del SNTE, sección 55, y nos mantenemos firmes con este cambio que nace de voluntad propia”, apuntaron los nuevos agremiados a la CTM.