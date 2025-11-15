“Un gobierno cercano camina con su gente, escucha y responde con hechos”: Alfonso Sánchez

En un esfuerzo conjunto entre el Ayuntamiento de Tlaxcala y el Gobierno del Estado, el presidente municipal Alfonso Sánchez García y la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del estado, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, encabezaron en San Hipólito Chimalpa la entrega de 300 tinacos a familias en situación vulnerable del municipio, a través de la estrategia Juntos por el Bienestar de Todos.

- Anuncio -

Durante el evento, el alcalde destacó que estos apoyos son resultado directo de la gestión municipal y del trabajo territorial realizado en las 29 zonas de atención prioritaria, donde personal del Ayuntamiento ha visitado más de cuatro mil viviendas para identificar necesidades reales de la población.

Además, señaló que garantizar el acceso al agua es una acción de bienestar y dignidad, y reafirmó su compromiso de seguir caminando con las comunidades para que ninguna familia se quede atrás.

“Un tinaco es mucho más que un contenedor de agua: representa salud para la familia, dignidad en el hogar y la tranquilidad de saber que el acceso al agua —un derecho humano— está garantizado. Representa también un gobierno cercano que camina con su gente, que escucha y que responde con hechos”, enfatizó el edil capitalino.

- Advertisement -

Acompañada del presídium y de autoridades municipales, la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del estado, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, celebró la coordinación con el alcalde Alfonso Sánchez García, quien —subrayó— trabaja de la mano con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, lo que permitió duplicar la cantidad de tinacos destinados al municipio de Tlaxcala.

En ese sentido, reconoció que estos apoyos reflejan una visión de justicia social y de atención directa a las necesidades más urgentes de la ciudadanía tlaxcalteca.

“Quiero agradecer a nuestro presidente municipal, Alfonso Sánchez García, por sumarse, por trabajar coordinadamente y por contribuir a que todas y todos ustedes reciban este tinaco. Este apoyo es resultado del esfuerzo de bienestar y del respaldo permanente de nuestra gobernadora”, enfatizó.

- Advertisement -

Durante el evento, a nombre de vecinas y vecinos de San Hipólito Chimalpa, Ixtulco y San Gabriel Cuauhtla, Elvia Ramos Gutiérrez, agradeció al alcalde y al Gobierno del Estado la entrega de estos apoyos.

“Para mí, es un honor estar aquí y expresar, a nombre de todas las personas beneficiarias de la entrega de tinacos en el municipio de Tlaxcala, nuestro más sincero agradecimiento al presidente Alfonso Sánchez García, y a nuestra Gobernadora por su interés y disposición para atender nuestras solicitudes. Gracias de corazón por escuchar y responder a las necesidades de nuestras familias”, recalcó.

Durante el evento, donde el Ayuntamiento entregó 150 tinacos y el Gobierno Estatal otros 150, estuvo presente Rubén Espinosa Mejía, director de Participación Social de la Secretaría de Bienestar, Emmanuel Vázquez Nava, director de Bienestar del municipio, así como Rubén Sánchez Flores, presidente de comunidad de San Hipólito Chimalpa; de San Gabriel Cuauhtla, Julián Plata Chamorro; y de Ixtulco, Hugo Sánchez Montes.