Un gobierno cercano al pueblo, honesto y transparente, garantiza Lorena Cuéllar

Salud, seguridad, bienestar social y economía, serán los cuatro rubros en los que la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros pondrá mayor énfasis para incentivar el desarrollo, la estabilidad económica y social, reducir la desigualdad y generar bienestar en todos los hogares tlaxcaltecas.

A través de un video, la mandataria destacó que con la llegada de la Cuarta Transformación inició una nueva etapa en la entidad, que pugnará por hacer justicia a todas las familias del estado debido a que fue uno de los principales compromisos que adquirió con la población tlaxcalteca.

“Con un gobierno cercano al pueblo, honesto, transparente y con arduo trabajo, vamos a construir una nueva historia para Tlaxcala. Tendremos un gobierno que se identifique como el que ha traído mayor progreso, justicia social y bienestar. Tlaxcala será reconocido a nivel nacional e internacional, nos mostraremos al país y al mundo, vamos a enaltecer nuestra historia, tradiciones, cultura y el orgullo de ser tlaxcaltecas”, subrayó.

En el rubro de salud, mencionó que le fue entregado un sistema con graves deficiencias, que sumadas al impacto generado por la pandemia de Covid–19 afectaron el bienestar de muchas personas, por lo que trabajará arduamente para que se ofrezcan servicios de calidad y oportunos, especialidades, medidas preventivas y eficientes en todas las instituciones públicas dependientes de la Secretaría de Salud (Sesa).

Cuéllar Cisneros puntualizó que su gobierno acabará con la violencia física, psicológica y política en contra de las mujeres tlaxcaltecas, de ahí que en el eje de seguridad garantizará que cada niña y mujer tenga una vida libre de violencia.

Reducir la brecha de desigualdad también es un tema de suma importancia para la jefa del Ejecutivo y por ello impulsará proyectos y apoyos que brinden más oportunidades de crecimiento a la población que garanticen el bienestar de las familias tlaxcaltecas.

Afirmó que Tlaxcala cuenta con todo para convertirse en un polo de desarrollo económico muy importante para el país, así que promoverá la llegada de mayores inversiones como nunca han existido en el estado para generar más empleos y mejor pagados, de manera que ningún habitante de los 60 municipios del estado tenga que emigrar de forma ilegal a otros países para encontrar oportunidades de trabajo.

Otros puntos no menos importantes y que también estarán latentes en la agenda de la gobernadora Lorena Cuéllar son: la educación, la cultura, la promoción al deporte, el cuidado al medio ambiente, la atención a las mujeres y la erradicación de la discriminación, además del respeto a los derechos y libertades del ser humano.

“Mi política será siempre incluyente, con sentido social, humanista y con pleno respeto a las libertades y derechos humanos. Promoveremos la retroalimentación entre sociedad y gobierno a partir de canales de comunicación abiertos, bilaterales y siempre cercanos, no seremos un gobierno de puertas cerradas, quiero escucharte”, indicó.

La gobernadora reiteró que su administración será cercana al pueblo, honesta y transparente; que se regirá bajo los principios éticos y morales de no robar, no mentir y no traicionar, lo que le permitirá pasar a la historia como el gobierno que ha traído mayor progreso, justicia social y bienestar a la entidad.