Un fracaso la estrategia de seguridad de Marrufo; sino puede el marino, que renuncie: Aguilar

La estrategia y política pública en materia de prevención y combate de delitos que ha impuesto el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Perea Marrufo, ha sido un fracaso, por lo que dicho funcionario debe de dar la cara y si no puede con el cargo, que renuncie ya, sostuvo la diputada priista Sandra Aguilar Vega.

Incluso, aseguró que a pesar de los esfuerzos, acciones y disposición de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros por mantener a Tlaxcala con los menores índices de inseguridad, “sus funcionarios no le ayudan”, pues serían los responsables del incremento de los índices delictivos.

Este miércoles, en conferencia de prensa, la priista sostuvo que la inseguridad en Tlaxcala es uno los temas más sensibles y urgentes para la ciudadanía, porque “los tlaxcaltecas viven con el temor constante de ser víctimas de algún delito y lo más preocupante es que las cifras y los hechos ya lo confirman, porque “de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los últimos seis meses, Tlaxcala ha registrado 70 víctimas de homicidio doloso, situándonos por encima de otras seis entidades del país, esto no es una simple estadística, son vidas que se pierden y familias que quedan marcadas”.

Por ello, criticó el proceder del secretario de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, Alberto Perea Marrufo, porque a quien tildó de omiso e ineficiente, además de cerrarse al diálogo para atender asuntos de la población que urgen seguridad.

“Le hice una llamada telefónica al secretario y no la atendió para atender a una persona que había sido víctima de un robo. Esta falta de atención no es exclusiva para mí, es el reflejo de lo que viven miles de tlaxcaltecas todos los días, esperando ser atendidos por las autoridades, sin obtener una respuesta. La seguridad no estaría de una sola persona, siempre lo he dicho, ni de un solo nivel de gobierno.

Es responsabilidad de todas y todos los que tenemos la posibilidad de contribuir con propuestas, iniciativas y acciones. Por eso, reitero mi disposición para trabajar en conjunto, con voluntad y compromiso”, enfatizó.

¿Ha fracasado el funcionario, la estrategia o la política pública desde el gobierno de Tlaxcala se ha puesto en marcha en materia de seguridad pública?

-Creo que es el criterio y la estrategia que trae el Secretario de Seguridad Ciudadana en nuestro estado, porque no tiene la capacidad para hacerlo, porque él es marino, y Tlaxcala no tiene mar, y en su momento yo se lo hice ver al secretario, es una persona que para mí es de mucho respeto, pero le dije a ver hagamos proximidad social en conjunto con la sociedad, y creo que ya no escuchó mi plegaria, porque fue un tema que para mí es importante la seguridad.

Abundó: “No es el gobierno, no es la gobernadora, es quien representa esa institución, que se llama Secretaría de Seguridad Ciudadana, la mandataria encomienda y delega esa función, pero no hacen lo que les corresponde; ella tiene toda la intención de que su estado esté en las mejores condiciones, es lamentable que su equipo no le ayude.

¿Es mejor que se vaya?, le reviraron.

-Que haga lo que tenga que hacer, o trabaja o que renuncie, porque no puede ser que Tlaxcala siga viviendo en estos momentos tan críticos, y la otra, que no dé la cara… la gente no le tiene confianza a la policía estatal, es exclusivamente a la policía estatal a que no le tienen confianza, y juzgamos a los municipios, perdón, pero hay una cabeza que se llama Secretaría de Seguridad Ciudadana.