Un avance de solo 40% del programa legislativo; confió León que cumplirán con proyectos

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Maribel León Cruz estimó que la LXV Legislatura registra un avance del 40 por ciento en su programa legislativo para el primer periodo del segundo año de ejercicio constitucional, pero confió en que cumplirán con el desahogo de las 57 iniciativas de reformas, adiciones y exhortos que se comprometieron a presentar.

- Anuncio -

A pesar de que el próximo 15 de diciembre concluye el actual periodo ordinario de sesiones, la diputada independiente descartó convocar a sesiones extraordinarias para abordar el 60 por ciento de las propuestas pendientes, pues confió que en las próximas tres semanas agotarán los temas.

“Creo que pudiéramos proyectarlo en un 40 por ciento el avance, pero he visto que las y los compañeros están presentando sus iniciativas y confío en que pudieran agotar toda la agenda que propuso cada uno. Creo que tenemos el tiempo suficiente, pero a la mejor habrá sesiones que sean un poquito más largas por la presentación de iniciativas y para eso también estamos en el pleno para escuchar y proponer, entonces no creo que haya algún tema de alguna sesión extraordinaria”.

En este contexto, la representante legal del Poder Legislativo confió en que al concluir el periodo ordinario de sesiones, los grupos parlamentarios, representantes de partido y diputados independientes presenten la totalidad de sus iniciativas y se apruebe el Paquete Económico para 2026.

- Advertisement -

“Todavía faltan algunas sesiones que se deben cubrir, espero y confío en que al término del periodo se pueda cumplir con lo que se presentó a inicio del periodo, digo, en este momento no hemos cubierto el 100 por ciento, pero confío en que sí pudiera lograrse”.

Además de la presentación de iniciativas, León Cruz sostuvo que otra de las prioridades es la aprobación del Paquete Económico 2026, que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, toda vez que el pasado martes aprobaron las reformas al Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus Municipios.

“Obviamente seguimos desahogando todo lo concerniente al tema del presupuesto, ya se aprobó el Código Financiero, falta la Ley de Ingresos y de Egresos, creo que todo es prioritario porque también se encuentra la presentación de las iniciativas de los compañeros diputados”.

- Advertisement -

Al informar lo anterior, dijo que la Comisión de Finanzas y Fiscalización, que preside el diputado Bladimir Zainos Flores, ha entregado a los diputados de la LXV Legislatura el contenido de la propuesta de presupuesto que envió la titular del Ejecutivo estatal.

“Si hay alguna observación se estará manifestando. Sin embargo, ahorita estamos en la etapa de análisis pero en los próximos días podría abrise al análisis y discusión antes de ser presentada al pleno para su validación”, acotó.