Miércoles, noviembre 26, 2025
NoticiasPolítica

Un avance de solo 40% del programa legislativo; confió León que cumplirán con proyectos

Un avance de solo 40% del programa legislativo; confió León que cumplirán con proyectos
Juan Luis Cruz Pérez

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Maribel León Cruz estimó que la LXV Legislatura registra un avance del 40 por ciento en su programa legislativo para el primer periodo del segundo año de ejercicio constitucional, pero confió en que cumplirán con el desahogo de las 57 iniciativas de reformas, adiciones y exhortos que se comprometieron a presentar.

- Anuncio -

A pesar de que el próximo 15 de diciembre concluye el actual periodo ordinario de sesiones, la diputada independiente descartó convocar a sesiones extraordinarias para abordar el 60 por ciento de las propuestas pendientes, pues confió que en las próximas tres semanas agotarán los temas.

“Creo que pudiéramos proyectarlo en un 40 por ciento el avance, pero he visto que las y los compañeros están presentando sus iniciativas y confío en que pudieran agotar toda la agenda que propuso  cada uno. Creo que tenemos el tiempo suficiente, pero a la mejor habrá sesiones que sean un poquito más largas por la presentación de iniciativas y para eso también estamos en el pleno para escuchar y  proponer, entonces no creo que haya algún tema de alguna sesión extraordinaria”.

En este contexto, la representante legal del Poder Legislativo confió en que al concluir el periodo ordinario de sesiones, los grupos parlamentarios, representantes de partido y diputados independientes presenten la totalidad de sus iniciativas y se apruebe el Paquete Económico para 2026.

- Advertisement -

“Todavía faltan algunas sesiones que se deben cubrir, espero y confío en que al término del periodo se pueda cumplir con lo que se presentó a inicio del periodo, digo, en este momento no hemos cubierto el 100 por ciento, pero confío en que sí pudiera lograrse”.

Además de la presentación de iniciativas, León Cruz sostuvo que otra de las prioridades es la aprobación del Paquete Económico 2026, que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, toda vez que el pasado martes aprobaron las reformas al Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus Municipios.

“Obviamente seguimos desahogando todo lo  concerniente al tema del presupuesto, ya se aprobó el Código Financiero, falta la Ley de Ingresos y de Egresos, creo que todo es prioritario porque también se encuentra la presentación de las iniciativas de los compañeros diputados”.

- Advertisement -

Al informar lo anterior, dijo que la Comisión de Finanzas y Fiscalización, que preside el diputado Bladimir Zainos Flores, ha entregado a los diputados de la LXV Legislatura el contenido de la propuesta de presupuesto que envió la titular del Ejecutivo estatal.

“Si hay alguna observación se estará  manifestando. Sin embargo, ahorita estamos en la etapa de análisis pero en los próximos días podría abrise al análisis y discusión antes de ser presentada al pleno para su validación”, acotó.

Temas

Más noticias

Nacional

Solicita IET ampliación de un mdp a su presupuesto

Juan Luis Cruz Pérez -
Ante la falta de liquidez y porque ha sido obligado a pagar un laudo laboral, el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) solicitó al Congreso...

Últimas

Últimas

Relacionadas

En total, son nueve los candidatos que buscan la dirigencia del Sindicato de Burócratas

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Nueve personas compiten por la dirigencia del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD),...

“Ya no volvamos a echar los colchones, las llantas y la basura” al río, pide gobernadora Cuéllar a la población

Guadalupe de La Luz Degante -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros reiteró su llamado a la población tlaxcalteca para que ya no se contamine el río Atoyac-Zahuapan con colchones, llantas...

Desaparición del Inai representa ahorro del 52% anual del presupuesto que tenía este organismo: Tanivet Ramos

Dania Corona Muñoz -
El nuevo modelo nacional de acceso a la información pública arrancó con un ahorro del 52 por ciento del presupuesto que tenía el extinto Instituto...

Más noticias

Sheinbaum pide respeto para Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Manzo

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió sensibilidad, solidaridad y respeto para Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, y viuda de Carlos...

México, el tercer país con mayor cantidad de jets privados en el mundo: casi 2 mil

La Jornada -
México se encuentra entre los tres países con un mayor número de jets privados, con casi 2 mil, lo que refleja una industria que...

Supercomputadora mexicana tendrá inversión de 6 mil mdp; pertenecerá al país

La Jornada -
Ciudad de México. Coatlicue, la supercomputadora mexicana, estará en operación en dos años y tendrá una capacidad de 314 mil billones de operaciones por...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025