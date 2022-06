Sí, el triunfo electoral hay que celebrarlo y mucho. Es una proeza obtener una votación histórica y conlleva la suma de muchos esfuerzos. Sí, a un año de la jornada electoral por qué no celebrar y de paso placear y seguir congraciándose con quienes son muy posibles candidateables a las elecciones presidenciales de 2024; es importante mostrar músculo, mostrar liderazgo y de paso quedar bien.

La fiesta y la algarabía están bien. Sólo que la celebración también debería reflejarse en un responsable, eficaz y eficiente ejercicio del poder; en un gobierno que genere certezas y resultados; cierto es que aún no cumplen un año, pero ya podría haberse trabajado, por ejemplo, en la creación del marco jurídico para fortalecer al Instituto Estatal de la Mujer; y en dejar la permisividad ante la trata de personas, pues no se ha evitado que a lo largo de la Vía Corta, las mujeres oferten servicios sexuales a la vista de todas y todos, especialmente de las patrullas de seguridad pública municipal y estatal, de la Guardia Nacional e incluso del Ejército, menos se puede hablar de castigo a tratantes.

Los cambios deben atravesar también el actuar de la Procuraduría General de Justicia, para que realmente investigue los delitos y que no revictimice ni a las víctimas de violencia de género ni a sus familias; que realmente persiga a las personas imputadas y las consigne debidamente, garantizando el debido proceso, el apego a la ley y el respeto irrestricto a los derechos humanos; mediante un trabajo transparente y preciso que nos permita confiar en que se desmantela la inseguridad jurídica y la impunidad. Una Procuraduría que no salga en las noticias porque un detenido ha perdido la vida, una Procuraduría que nos haga saber dónde está Ana Laura López Loaiza y que accione todos los mecanismos cuando existe la desaparición de una niña o mujer sin importar su edad; de una Procuraduría tan profesional que no se necesite pedir cita con la procuradora o la gobernadora para que ellas atiendan personalmente los casos.

La fiesta y la algarabía están bien, pero serán mejor si la seguridad pública y la gobernabilidad dejan de estar en los discursos y se trasladan a la realidad, así quizá se dejan de arrojar cadáveres y se da solución con una fineza política a los conflictos sociales.