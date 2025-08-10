Último registro del Atlas de Riesgo del estado ante Cenapred data de hace dos décadas: CGPI; se ha actualizado con el tiempo y alineado al PND, afirma

Aun cuando se realizaron actualizaciones posteriores al Atlas de Riesgo del estado de Tlaxcala, la última registrada ante el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) data de hace aproximadamente 20 años, reafirmó Noé Rodríguez Roldán, titular de la Coordinación General de Planeación e Inversión (CGPI).

Refirió que actualmente, la renovación de este instrumento está bajo la responsabilidad de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), en el entendido de que ya fueron liberados recursos del Fideicomiso para Desastres.

Anotó que esta labor implica la realización de un procedimiento de contratación, a través de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno (OMG).

Puntualizó que en este tema, la Coordinación General de Planeación e Inversión es una instancia transversal, “que por indicaciones de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, se dio a la tarea de realizar la investigación” en el Centro Nacional de Prevención de Desastres sobre los documentos registrados.

“Y bueno, sí tenemos la última actualización, que es de hace aproximadamente 20 años, del Atlas de Riesgo que se elaboró en el gobierno de Héctor Israel Ortiz Ortiz”, subrayó el funcionario.

Aunque -agregó-, posteriormente se efectuaron aproximaciones para las actualizaciones, pero la última registrada es de hace dos décadas, por eso es importante su renovación para tener de manera clara tanto los riesgos de diferentes tipos así como la vinculación de estos al cambio climático, ya que es una de las peticiones formuladas por la Secretaría del Medio Ambiente del estado (SMA).

Remarcó que la finalidad es la obtención de un documento básico que sirva y que sea elaborado en campo; que sea un instrumento para planear y para tener una reacción oportuna a los diferentes fenómenos meteorológicos, como los son las inundaciones, las quemas, los incendios, lluvias atípicas, granizadas, sismos, etcétera.

Pero reiteró la importancia de que el Atlas, sobre el cual el gobierno ya trabaja en su adecuación, contenga una perspectiva de cambio climático. Asimismo, descartó que esta herramienta conduzca hacia una replaneación en la entidad, porque solamente será para la detección de riesgos.

Noé Rodríguez Roldán acentuó que este documento será evaluado en el último año del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, en 2027, pues “ahorita lo hemos estado actualizando y ya lo alineamos al Plan Nacional de Desarrollo (PND 2024-2030, de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo)”.

