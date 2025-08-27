Última oportunidad para enmendar una injusticia: Saúl cada vez más cerca de la libertad

Tic, toc, el reloj avanza, el tiempo no se detiene, y cada vez está más cerca el 1 de septiembre, una fecha esperada con ansias por algunos e ignorada por muchos, pero que mantiene a la comunidad abogadil de nuestro país en vilo: el cambio en los poderes judiciales, federal y estatales, después de una reforma constitucional para elegir por voto a jueces y magistrados.

Mucho se ha hablado de este cambio, a favor y en contra, pero lo cierto es que la mayoría de lo que se ha dicho y escrito son discursos huecos sobre justicia, corrupción e independencia, pues la opinión pública se ha preocupado poco en documentar cuáles serán realmente los efectos para las personas que se enfrentan al monstruo de mil cabezas llamado Sistema de Justicia Mexicano.

Los casos más graves son, sin duda, aquellos en los que personas están en prisión de manera injusta como sucede con Saúl N., un campesino, hijo, hermano, padre, esposo y compañero de lucha que, hasta antes de su detención ocurrida en julio de 2022, era presidente de comunidad en San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala, y defendía el bosque de la Matlacuéyetl o Malinche de la plaga del gusano descortezador, los talamontes y las autoridades, más preocupadas en el negocio de la madera que en la naturaleza.

Don Saúl, como se refieren a él la gente que lo conoce y, por ello, lo respeta, está sentenciado a 20 años de prisión por un delito que no cometió, el homicidio de un hombre al que no conocía y que fue privado de la vida por un grupo de personas enardecidas por la inseguridad, lejos de donde se encontraba el día de los hechos. Un delito del que la Fiscalía de Tlaxcala no contaba con pruebas suficientes para acusarlo y que, a pesar de ello, para las autoridades judiciales tuvo más peso su calidad de presidente de comunidad y la errónea concepción de que el linchamiento es un uso y costumbre de su comunidad.

Han pasado tres años y un mes, y aún no se le ha hecho justicia a don Saúl. Su caso pasó por las autoridades judiciales de Tlaxcala, quienes no tuvieron ningún reparo en interrumpir la vida de una persona inocente. Actualmente, su caso está en manos del Poder Judicial de la Federación, una institución que está a unos días de dejar de existir como la conocimos durante los últimos 30 años.

Sin embargo, antes de su partida los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Tlaxcala, donde se encuentra el amparo directo que le podría devolver la libertad a don Saúl, tienen la oportunidad de enmendar la injusticia de este caso. Si no lo hacen antes de irse en septiembre, el caso podría demorar mucho tiempo más, por la nueva conformación del Tribunal y el rezago de trabajo con el que cuenta, tiempo que una persona inocente permanecería en prisión.

Ya hubo un primer intento para lograr su liberación. Durante la sesión del Tribunal celebrada el 14 de agosto, el magistrado Francisco Ballesteros González propuso a sus compañeros otorgar el amparo solicitado por vicios de fondo, al considerar que se había violado el principio de presunción de inocencia en contra de don Saúl, pero “para efectos”, es decir, con una protección acotada a la celebración de nuevo de su juicio, lo que implicaría más tiempo en prisión.

No obstante, ese proyecto de sentencia fue retirado de la votación por petición del magistrado presidente José Luis Moya Flores, pues consideró que el proyecto de sentencia “se quedaba corto” y sugirió la aplicación de la metodología utilizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo 4/2022, decisión famosa por tratarse del caso del documental “Duda razonable”.

En dicha sentencia, la SCJN le otorgó a las personas en prisión un amparo “liso y llano”, lo que quiere decir que no cabe ninguna reposición, y ordenó su inmediata libertad, al considerar que una reposición sería revictimizarlos y que el Ministerio Público había tenido su oportunidad de probar su culpabilidad y la había perdido. Esto significa que el Tribunal Colegiado puede otorgarle a don Saúl un amparo liso y llano, y ordenar por fin su libertad inmediata, por falta de pruebas en su contra.

Ahora no queda más que alzar la voz para señalar que esta es la última oportunidad para enmendar una injusticia: la privación de la libertad de una persona inocente.