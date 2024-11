UBR son una oportunidad para salir adelante; LCC realiza revisiones constantes en dependencias

Tras realizar un recorrido de supervisión en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) ubicada en San Matías Tepetomatitlán, en la calle 20 de Noviembre, municipio de San Pablo Apetatitlán, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros asegura que este tipo de acciones las realiza en todas las dependencias estatales.

En entrevista, explica que constantemente revisa el servicio que se ofrece y visita las instituciones gubernamentales para conocer las necesidades de la población, de los trabajadores y la infraestructura de estas.

–¿Nos puede platicar un poco sobre su visita a la UBR?

–He visitado prácticamente todas las dependencias; me faltará una o dos dependencias de visitar, si no es que ya visité todas, y lo hago de manera constante y permanente porque es la única manera de poder escuchar las necesidades, de ver también los requerimientos en cuanto infraestructura y todo tipo de necesidades que hay en una dependencia.

Sin embargo, sobre todo vengo a escuchar a la gente y por eso hoy me siento muy feliz, muy contenta de haber estado aquí en la UBR, me voy súper contenta y satisfecha de escuchar los testimonios de gratitud y de cariño también.

–¿De los trabajadores y funcionarios qué nos puede comentar?

–Son todos unos profesionales todos los que trabajan aquí, eso me llena de mucha satisfacción, saber que hemos ido eligiendo a la gente correcta; sobre todo las personas que tiene amor, compromiso y vocación de servicio. Esta carrera es una vocación muy hermosa y hoy está dando todos los días su mejor entusiasmo para que esos niños, adultos, jóvenes se rehabiliten.

–¿Qué acciones ha realizado su gobierno en este tema?

–Desde el equipamiento, empezamos con la rehabilitación del espacio, con la compra de equipos nuevos, ir a todas las UBR del estado para poder dotarles de todo lo necesario, de contratar personal nuevo, buscar y seleccionar el personal que esté entusiasmado en servir, que no falte nada para la atención y que nos hayamos ido complementando con otras acciones.

Por ejemplo, este gobierno después de haber estado en último lugar nacional en la entrega de aparatos funcionales, hoy estamos en segundo lugar en la entrega de cerca de 45 mil apoyos en prótesis, sillas de ruedas, andaderas, bastones, aparatos auditivos, implantes cocleares, prótesis y más; seguimos trabajando para que logremos ese primer lugar de entregas en apoyos gratuitos para las personas que más lo necesitan y pues eso nos llena de alegría.

–¿Qué significa para la mandataria estatal las letras UBR? Sí bien sabemos que es un acrónimo y conocemos su significado, pero queremos saber ¿qué representa para usted?

–Para mí es la oportunidad de sacar adelante a las personas, a los niños; es una oportunidad para salir adelante y ayudar a quienes están aquí para rehabilitarlos desde su interior, porque también vienen con mucha inseguridad, después de haber estado muchos meses o años inclusive postrados en una silla de ruedas, pensando que no iba a poder caminar, no iba a poder hablar, no iba a poder mover un brazo, no iba a poder hacer una vida normal sobre todo laboral.

“Es algo hermoso ver cómo encaminamos a esos pacientes a volver a tener una vida plena y cómo nuestro equipo multidisciplinario se dedica con mucho amor a que esto sea una realidad”.

–Por último, ¿qué le deja su visita a la UBR de San Matías Tepetomatitlán?

–Me deja una sensación de satisfacción, es algo lindo escuchar todas las historias que tienen los pacientes y es algo hermoso que me llena; por ejemplo, me enseñaba una abuelita cómo llegó su nieto y hoy como está corriendo o de personas que llegaron amputados y que el gobierno les pudo dar su prótesis y hoy ya están caminando, hoy se han integrado al campo laboral; todas esas historias de vida para mí son historias que me hacen dar lo mejor de mí.

La gobernadora Lorena Cuéllar habla del trabajo que se realiza en la Unidades Básicas de Rehabilitación con emoción, porque a través de estos centros transforman vidas y reitera su compromiso con apoyar a las personas más necesitadas, por lo que agrega que al terminar su gobierno se contará con por lo menos una UBR en cada uno de los 60 municipios; en la actualidad suman 53, de los cuales tres son estatales y el resto municipales.