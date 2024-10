UBR ha transformado la vida de mi pequeña y la mía: Miriam Hernández

El embarazo de Miriam Hernández se desarrolló normal, asistía periódicamente a sus consultas con el ginecólogo y la toma de ultrasonidos no reportaban nada extraordinario; sin embargo, el último que le tomaron reflejó una anomalía.

Con 38 semanas de gestación, a su bebé le diagnosticaron meningocele, una malformación poco frecuente, que es un defecto congénito que se produce cuando la columna vertebral del feto no se forma normalmente durante el embarazo. Se manifiesta como una pequeña bolsa húmeda (quiste) que sobresale a través de una abertura en la columna vertebral.

Ante este diagnóstico, llegado el momento del parto a Miriam le realizaron una cesárea para no dañar a la bebé. “Cuando nació la pasaron al Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT), ahí la operaron a los tres días de nacida, posteriormente estuvo internada tres semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), donde médicos especialistas y enfermeras la atendieron muy bien”.

Miriam Hernández confía la vida de su pequeña a los especialistas del HIT, quienes la refirieron a la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) estatal ubicada de Tepetomatitlán, municipio de Apetatitlán, uno de los tres centros estatales que se suman a los 50 municipales, donde ha recibido atención puntual. “Va a tardar en caminar y tiene que venir a terapia, le dijeron. La traje desde que tenía tres meses y ya llevo aquí un año”.

La madre y la pequeña llegan desde San Lucas Tecopilco a la UBR para recibir sus terapias. Ella está contenta de los resultados y la atención que reciben.

“La atendió la especialista Yam alrededor de medio año porque su pie lo tenía de lado, tenía pie equino. Entonces, estuvo trabajando con ella y mejoró; después estuvo con la especialista Pao, igual le relajaba sus tendones; ahora está con la especialista Mercedes, quien la trata con hidroterapia, le está enseñando a gatear y he visto mejoría”, relata.

El respaldo de la familia es fundamental para Miriam, pero la existencia de las instituciones y el personal que labora en ellas es lo que le ha dado satisfacción, porque aunque todavía su pequeña no puede caminar, será poco a poco que dé sus primeros pasos, por ahora es feliz al verla ponerse de pie.

“Gracias a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros por la creación de esta UBR que ha transformado la vida de mi pequeña y la mía. El trato del personal hasta ahorita es bueno, se han portado bien y a mi bebé le han ayudado mucho”, reconoce.

Comenta que, en un inicio, le sugirieron llevar a terapias a su hija en su municipio; sin embargo, ella prefirió los servicios de la UBR estatal por las atenciones, calidad y servicio que otorgan los profesionales de atención médica con experiencia en medicina física y rehabilitación, neurología y neurocirugía.

Cuenta que “me habían dicho que allá en mi municipio, pero no había cupo, entonces me dijeron que, si quería aquí, que la trajera, y me dieron un mes para que vieran cómo avanzaba y vieron que sí avanzó mucho con las terapias”.