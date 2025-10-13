UATx y UMET de Ecuador fomentan diálogo interdisciplinario

Consolidando un espacio permanente de diálogo académico entre México y Ecuador, la División de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) participó en el II Foro Internacional de la Universidad Metropolitana (UMET) de Ecuador. El encuentro se efectuó el 7 de octubre en la sede Machala, como parte del convenio de colaboración académica vigente entre ambas instituciones.

Dicho encuentro fue organizado por la Unidad de Posgrado de la UMET y la Coordinación de Ciencias Sociales y Administrativas de la UATx, a cargo de Lilibeth Portillo Rumbo, reafirmando el compromiso de la Autónoma de Tlaxcala con la internacionalización del conocimiento, la formación de sus estudiantes con estándares de excelencia y la proyección global de su comunidad universitaria.

Esta vinculación fortalece el posicionamiento de esta casa de estudios como referente en el ámbito de las ciencias económico–administrativas, al fomentar el diálogo interdisciplinario y la colaboración internacional como ejes fundamentales de su labor académica.

Se contó con la intervención de Ricardo Mellado López, docente de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas de la UATx, quien impartió la conferencia magistral “Finanzas corporativas en contextos tributarios cambiantes de México”; y Moisés Carmona Vega presentó los avances de la investigación doctoral que realiza en el Centro de Investigación en Ciencias Administrativas de la UATx que coordina Rosalinda Armas Gómez.