Lunes, octubre 13, 2025
NoticiasEducación

UATx y UMET de Ecuador fomentan diálogo interdisciplinario

La Redacción

Consolidando un espacio permanente de diálogo académico entre México y Ecuador, la División de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) participó en el II Foro Internacional de la Universidad Metropolitana (UMET) de Ecuador. El encuentro se efectuó el 7 de octubre en la sede Machala, como parte del convenio de colaboración académica vigente entre ambas instituciones.

- Anuncio -

Dicho encuentro fue organizado por la Unidad de Posgrado de la UMET y la Coordinación de Ciencias Sociales y Administrativas de la UATx, a cargo de Lilibeth Portillo Rumbo, reafirmando el compromiso de la Autónoma de Tlaxcala con la internacionalización del conocimiento, la formación de sus estudiantes con estándares de excelencia y la proyección global de su comunidad universitaria.

Esta vinculación fortalece el posicionamiento de esta casa de estudios como referente en el ámbito de las ciencias económico–administrativas, al fomentar el diálogo interdisciplinario y la colaboración internacional como ejes fundamentales de su labor académica.

Se contó con la intervención de Ricardo Mellado López, docente de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas de la UATx, quien impartió la conferencia magistral “Finanzas corporativas en contextos tributarios cambiantes de México”; y Moisés Carmona Vega presentó los avances de la investigación doctoral que realiza en el Centro de Investigación en Ciencias Administrativas de la UATx que coordina Rosalinda Armas Gómez.

Temas

Más noticias

Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...
Internacional

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Zoológico del Altiplano pasó de “rancho de reproducción” a centro de bienestar animal: IFAST

Dania Corona Muñoz -
La directora del Instituto de Fauna Silvestre para el Estado de Tlaxcala (IFAST), Sonia Tepatzi Carranco señaló que los animales que habitan en el...

Tribunal de Disciplina Judicial trabajará en austeridad; solo contarán el personal necesario

Juan Luis Cruz Pérez -
A más de un mes de asumir la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Tlaxcala, Violeta Fernández Vázquez anunció la implementación...

Será decisión del “pueblo sabio” si la transformación continúa en Cuautlancingo, dice Omar Muñoz en su primer informe

Patricia Méndez -
Al presentar su primer informe de gobierno, el alcalde de Cuautlancingo, Omar Muñoz Alfaro, aseguró que la transformación en el municipio es una realidad...

Más noticias

Nobel de Economía reconoce trabajos sobre el impacto de la tecnología y la innovación

La Jornada -
Estocolmo, Suecia.- El estadounidense-israelí Joel Mokyr, el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt se alzaron este lunes con el Nobel de Economía...

Caída en remesas provocada por Donald Trump afecta a 23 estados

La Jornada -
La política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, marcada por una serie de redadas contra migrantes y amenazas de impuestos al dinero que envían...

Suman 64 fallecidos y 65 desaparecidos por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

La Jornada -
Ciudad de México. El número de personas fallecidas a causa de las afectaciones por las intensas lluvias reportadas hace unos días subió a 64,...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025