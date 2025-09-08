UATx y FGJE firman convenio de colaboración para servicio social y prácticas profesionales

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz y la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Ernestina Carro Roldán firmaron un convenio general de colaboración para servicio social y prácticas profesionales de estudiantes de esta casa de estudios.

Durante la formalización de esta nueva alianza que tuvo lugar en la Sala de Juntas de la Rectoría, con la presencia de funcionarios de ambas instancias, Serafín Ortiz remarcó que la Autónoma de Tlaxcala conduce todo su proceso educativo a la luz del Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades.

Precisó que el humanismo educativo de la UATx se dirige en horizontes que profundizan la conformación de valores y pautas prescriptivas de comportamiento que más honramos y respetamos los tlaxcaltecas. Y así formamos a nuestros estudiantes con la introyección de valores y de buenas conductas, lo que permite advertir que la universidad coadyuva para que los egresados tengan un comportamiento ejemplar.

De igual forma, Ortiz expresó su reconocimiento a los integrantes del equipo que acompañan a Carro, en virtud que es un desafío la tarea que atienden, al lograr que en Tlaxcala tengamos todavía un remanso de paz y, como lo señalan las estadísticas, sea el estado con la menor criminalidad del país.

En su intervención, Ernestina Carro manifestó que este convenio permitirá que los estudiantes que acudan a la Fiscalía aprendan de todas las áreas que la integran, porque todos los días enfrentan una fuerte carga de trabajo, y los prestadores de servicio social y prácticas profesionales coadyuvarán con quienes atienden estas tareas en las distintas etapas del procedimiento penal.

En tanto, Nelyda Romano Carro, coordinadora general de Servicio Social de la UATx y Pedro Molina Flores, titular del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, coincidieron que los estudiantes viven escenarios que les permiten aplicar sus conocimientos en ambientes profesionales reales, donde desarrollan habilidades y destrezas, y se dan cuenta de lo que realmente es el mundo de su profesión, sea el derecho, la psicología o el trabajo social.

Estuvieron presentes en este acto, por la UATx, Mauro Sánchez Ibarra, secretario de Rectoría y César Reyes Ortiz, abogado general. Por la FGJE, Luisa Aurora Sánchez Fuentes, vicefiscal; Ismael Maldonado, vicefiscal Zona Sur; Sergio Alfonso Macías Escalante, vicefiscal Zona Norte.

De igual forma, Evelyn Kimberly López Quezada, encargada del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Tlaxcala; Armando García de Pixeles, titular del Instituto de Ciencias Forenses y José Luis Olivares Nochebuena, titular de la Unidad Jurídica.