UATX y el Plan de Mejoramiento Acelerado. La planificación y la planeación son procesos análogos creados por dos tipos de países para ordenar el crecimiento de sus sociedades. Tienen la misma intencionalidad. Imaginarse el futuro y decidir los caminos para alcanzarlo.

La planificación surge en el mundo comunista. Donde la economía no es un proceso que sirva al mercado sino a la satisfacción de necesidades de la población. De ahí la adjetivación de la economía como economía política.

La planeación es la respuesta del mundo capitalista que pone al mercado como centro del desarrollo. Por razones históricas, predomina la categoría de planeación, como reflejo del triunfo de la sociedad de mercado.

El proceso de planificación tiene como condiciones ser integral, racional y compulsiva; la planeación es racional, integral o sectorial e indicativa. La diferencia fundamental está en lo compulsivo y lo indicativo.

La planeación de una institución -con Freitag, me niego a definirla como organización-. Es un proceso de construcción de una visión de futuro, con información del pasado para tomar decisiones en el presente. Porque no puede imaginarse un futuro si no se tienen en cuenta las condiciones de las que se parte -evaluación o autoevaluación.

Los planes de mejoras surgen como producto de los sistemas de calidad -lo que no se mide no se puede mejorar-. Se define como “conjunto de proyectos de corto, mediano o largo plazo destinados a subsanar debilidades detectadas durante los procesos de autoevaluación”.

El concepto de aceleración se toma de la investigación en cultivos agrícolas donde el tiempo es un factor limitante por lo que incorporan protocolos de “reproducción rápida, acelerada”.

Plan Institucional de Mejoramiento Acelerado

La Universidad Autónoma de Tlaxcala publicó el Plan Institucional de Mejoramiento Acelerado (PIMA) 2022-2026. Un documento de 96 páginas con 21 mil 36 palabras, que se reduce a 4 mil 257 palabras, ya que muchas se repiten varias veces.

Dos mil 77 palabras aparecen una vez, 658 dos veces, 309 tres veces, 267 cuatro veces, 167 cinco veces, 99 seis veces, 79 siete veces, 74 ocho veces, 51 nueve veces y 47 diez veces. En el otro extremo están las diez palabras que dominan el argumento del PIMA.

Formación con 91 veces, calidad con 93 menciones, bienestar con 94, objetivos con 117, investigación con 119, social con 128, institucional con 138, educación con 154, desarrollo con 160 y universidad con 173.

El PIMA se integra por 10 apartados, más la presentación, corolario y unas matrices que contienen objetivos, estrategias, acciones y metas, introspectiva universitaria y alineación de la política educativa nacional 2018-2024.

La materia objeto de trabajo de los académicos -profesores e investigadores- “es la manipulación del conocimiento, entendida como una combinación muy variada de esfuerzos tendientes al descubrimiento, la conservación, la depuración, la transmisión y la aplicación”.

Ya que “desde que se organizó formalmente, la educación superior ha funcionado como una estructura social destinada al control de la técnica y el conocimiento avanzados. Sus materiales o sustancias básicas son los cuerpos de ideas avanzadas y técnicas relacionadas que constituyen la mayor parte de la cultura esotérica de las naciones” (Clark (1991)

En la presentación destaca lo adjetivo, lo que es consecuente con la visión de quienes elaboran el documento. Una vez que se enuncian misión, visión y valores, el capítulo dos se refiere a la transformación organizacional y la transformación normativa.

El modelo y la planeación como utopía

Refiriéndose a los planes de estudios, Díaz Barriga (2015) señala que estos constituyen “la proyección de una utopía educativa, a través de la cual se pretende ofrecer algún elemento de concreción a un proyecto institucional”. Es la carta de presentación institucional ante los estudiantes, padres de familia y sociedad en su conjunto.

También destaca que la primera etapa del diseño o rediseño curricular. Es la adopción del proyecto educativo que se traduce en proyecto curricular. La Universidad Autónoma de Tlaxcala implementa un proceso de revitalización del Modelo Humanista Integrador basado en Competencias para convertirlo en Modelo Humanista Integrador por Capacidades (MHIC).

Volviendo a Freitag; “”la institución se define por la naturaleza de su finalidad, que está establecida, definida y relacionada sobre el plan global o universal de la sociedad, y participa del desarrollo expresivo de los valores con pretensión universal, que son propios al fin que sirve”.

En ese contexto, el capítulo 9 del PIMA versa sobre lo sustantivo. El que se desarrolla vía los ejes transversales. Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades, educación para los derechos humanos, universidad y sostenibilidad: La apropiación sociocultural, igualdad de género en la cultura del universitario y Bioética para la vida

Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades

La referencia al modelo educativo en el PIMA -apartado 9.1: págs. 55-60- destaca tres elementos del modelo: La perspectiva humanista, la integración curricular y el desarrollo de capacidades profesionales; que bordan alrededor de una sola idea: la praxis profesional.

Asume que el humanismo “es la fusión completa entre los conocimientos, actitudes y habilidades que demanda una práctica profesional. Por tanto, no se trata de incorporar una materia de contenidos humanistas en los planes de estudios, sino que en todos los programas y en las prácticas del aula se aborden los conocimientos, aun los que parecen más lejanos a la vida humana, reconociendo que todos los conocimientos precisan responder a las necesidades de nuestra sociedad y de la humanidad”

La integración curricular adopta tres características referenciadas de Díaz Barriga (2023): “1. Una praxis profesional real específica, pero graduada a partir del primer semestre en los ocho, nueve o diez semestres consecutivos. 2. Una praxis profesional socialmente relevante por medio de la cual la Universidad cumple con su función civilizatoria, que ha asumido históricamente y por medio de la cual busca responder a una necesidad de su entorno y contexto social. 3. La integración de los saberes disciplinares (conocimientos, actitudes y destrezas) que se trabajan en las unidades de aprendizaje de cada semestre”.

Las capacidades son definidas como “conjunto de potencialidades que pueden ser promovidas a lo largo de la educación y en particular en la formación profesional universitaria. En este sentido, se consideran desarrollos en cada ser humano, … Las capacidades como desarrollos tienen procesos integrales, lo que significa que lo conceptual se realiza de manera imbricada con el desarrollo actitudinal que caracteriza al ser humano y, en este caso, el desempeño profesional, de la misma manera que las destrezas y habilidades son expresión de los dos ámbitos anteriores”.

Colofón

Si el objeto de trabajo de los académicos es el descubrimiento, conservación, depuración, transmisión y aplicación del conocimiento. Están obligados a leer el PIMA, así como el MHICapacidades porque constituyen la visión de futuro que enmarca su tarea.