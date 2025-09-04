Jueves, septiembre 4, 2025
NoticiasEducación

UATx y Cecyte ratifican convenio de colaboración

La Redacción

En sintonía con la estrategia del gobierno federal para fortalecer la educación media superior, se genera un escenario favorable para el crecimiento de la matrícula universitaria en México, afirmó el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz, durante la firma de ratificación de convenio con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y centros de Educación Media Superior a Distancia (Cecyte–Emsad), encabezado por Blas Marvin Mora Olvera, director general.

Serafín Ortiz indicó que gracias a la vinculación académica que han establecido la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano y el Cecyte–Emsad, se consolida esta alianza interinstitucional mediante convenios que fortalecen la cooperación académica, científica, tecnológica y cultural, con el firme compromiso de beneficiar a estudiantes y docentes.

Asimismo, el rector de la UATx remarcó que esta colaboración une esfuerzos y abre nuevas oportunidades para educandos y profesores al promover una educación con sentido social, excelencia y visión transformadora.

En su momento, Blas Marvin Mora mencionó que la ratificación del convenio entre ambas instituciones puede convertirse en un precedente importante dentro del marco de esta nueva ley federal, consolidando una alianza que avanzará en beneficio de las y los tlaxcaltecas.

Precisó que esta acción académica contempla acciones clave como capacitación, asesoría, cursos, talleres, seminarios, conferencias y servicio social. Además, abre la puerta a la colaboración en proyectos conjuntos de investigación y desarrollo tecnológico, e impulsa iniciativas que fortalecen el quehacer científico y tecnológico en áreas de interés común.

Por su parte, Josué Antonio Camacho Candia, director de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, subrayó que en los últimos años se ha afianzado una sólida vinculación con la Secretaría de Educación Pública en distintos niveles de la educación básica, misma que se traduce en acciones concretas en educación inicial, preescolar, secundaria y media superior, a través de actividades de capacitación, formación, servicio social y acompañamiento profesional.

Al término de esta firma de ratificación de convenio se brindó la conferencia “Educación inclusiva en el nivel medio superior. Haciendo camino al andar”, a cargo de Andrea Saldívar Reyes, docente de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano.

