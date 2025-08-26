UATx trasciende en su misión con el egreso de nuevos educadores

La educación significa formar humanos que se conduzcan con rectitud para formar una sociedad justa, reflexionó el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz, al encabezar la ceremonia de graduación de 189 egresados de tres licenciaturas que imparte la Facultad de Ciencias de la Educación.

El pasado viernes 22 de agosto, en el Centro Cultural Universitario, se efectuó el solemne acto de entrega de constancias a estudiantes que culminaron su formación en las licenciaturas de Ciencias de la Educación, Comunicación e Innovación Educativa, generaciones 2021–2025, y Educación Inicial y Gestión de Instituciones, generación 2022–2025.

Durante su mensaje a los graduados, Ortiz puntualizó que educar tiene como misión formar hombres y mujeres de bien para el pueblo de Tlaxcala. Además, subrayó, la Universidad consolida su misión con el Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades que contribuye en esta tarea, ya que inculca valores y prescripciones de conducta.

A su vez, René Xochipa Pérez, director de la Facultad de Ciencias de la Educación, externó su beneplácito por este nuevo logro de la Autónoma de Tlaxcala e invitó a los nuevos profesionistas a continuar su actualización, ya que los mismos cambios de la sociedad lo demandan.

Por su parte, Yaredt Tomay Madrigal, en representación de sus compañeros, reconoció la labor de la Universidad y la valía del modelo educativo, porque les brindó las bases para tener una visión de la educación con humanismo y una profesionalización de alto impacto para la sociedad mexicana.

Para concluir, René Xochipa y Omar Habib Martínez, secretario de la Facultad, entregaron reconocimientos a los mejores promedios académicos y destacaron el esfuerzo y la excelencia de todos los graduados.