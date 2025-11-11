Martes, noviembre 11, 2025
NoticiasEducación

UATx e ILCE unen esfuerzos para promover educación, comunicación y cultura

La Redacción

El rector de la  Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz y el director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), Ismael Carvallo Robledo, formalizaron un Acuerdo Marco de Colaboración para implementar actividades conjuntas en los ámbitos de la investigación, la formación profesional, la producción y la difusión educativa y cultural.

- Anuncio -

La concreción de esta nueva alianza tuvo lugar en el marco del Seminario de Cultura Mexicana, al que fue invitado como comentarista Serafín Ortiz. Durante el acto protocolario ambos directivos subrayaron la trascendencia de afianzar la colaboración institucional en la ruta que impulsa la innovación educativa, la cooperación académica y la comunicación cultural en México y América Latina.

De acuerdo con la información que dio a conocer el ILCE, la colaboración entre la UATx y el ILCE considera trabajos conjuntos en “investigación, experimentación, producción, distribución y coproducción de materiales educativos y audiovisuales, y programas de formación profesional y capacitación en modalidad presencial o a distancia”.

De igual forma, se contempla la realización de transmisiones, producciones conjuntas e intercambio de acervos audiovisuales, para promover el acceso equitativo al conocimiento y fortalecer los vínculos entre instituciones educativas.

- Advertisement -

Con bríos renovados, el ILCE y la UATx afianzan su compromiso para llevar a cabo proyectos interdisciplinarios, la innovación pedagógica y la difusión cultural, con un elevado compromiso para vigorizar una educación más inclusiva, crítica y humanista.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Estudiantes comparten experiencias de superación académica gracias a programas de movilidad: UATx

La Redacción -
Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) compartieron sus experiencias de movilidad académica y vivencias de interculturalidad en el “Foro: Testimonios de internacionalización...

Fonoteca y fototeca de Puebla exhiben las memorias sonoras y visuales de Puebla

Paula Carrizosa -
Por primera vez, en el edificio al que fueron trasladadas en 2017 al dejar sus respectivos espacios en el Centro Histórico de Puebla, la...

Acusan a alcaldesa de Lázaro Cárdenas de discriminar a regidora por maternidad

Juan Luis Cruz Pérez -
Un grupo de regidores del municipio de Lázaro Cárdenas denunciaron a su alcaldesa, Elena Macías Díaz, por incurrir en presuntos actos discriminatorios y de...

Más noticias

Grupo Salinas retrasó juicios en la Corte con 102 recursos en 5 años

La Jornada -
Ciudad de México. En los últimos cinco años, empresas de Grupo Salinas han promovido 102 recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la...

Homicidios dolosos se han reducido 37% en lo que va del gobierno de Sheinbaum: SNSP

La Jornada -
Ciudad de México. En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, la incidencia de homicidios dolosos en el país ha disminuido...

Proveen sólo 10% de medicinas a Gaza desde el alto el fuego

La Jornada -
Ramallah. Desde el alto el fuego en la franja de Gaza el 10 de octubre, apenas entraron 10 por ciento de los medicamentos necesarios...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025