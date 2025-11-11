UATx e ILCE unen esfuerzos para promover educación, comunicación y cultura

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz y el director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), Ismael Carvallo Robledo, formalizaron un Acuerdo Marco de Colaboración para implementar actividades conjuntas en los ámbitos de la investigación, la formación profesional, la producción y la difusión educativa y cultural.

La concreción de esta nueva alianza tuvo lugar en el marco del Seminario de Cultura Mexicana, al que fue invitado como comentarista Serafín Ortiz. Durante el acto protocolario ambos directivos subrayaron la trascendencia de afianzar la colaboración institucional en la ruta que impulsa la innovación educativa, la cooperación académica y la comunicación cultural en México y América Latina.

De acuerdo con la información que dio a conocer el ILCE, la colaboración entre la UATx y el ILCE considera trabajos conjuntos en “investigación, experimentación, producción, distribución y coproducción de materiales educativos y audiovisuales, y programas de formación profesional y capacitación en modalidad presencial o a distancia”.

De igual forma, se contempla la realización de transmisiones, producciones conjuntas e intercambio de acervos audiovisuales, para promover el acceso equitativo al conocimiento y fortalecer los vínculos entre instituciones educativas.

Con bríos renovados, el ILCE y la UATx afianzan su compromiso para llevar a cabo proyectos interdisciplinarios, la innovación pedagógica y la difusión cultural, con un elevado compromiso para vigorizar una educación más inclusiva, crítica y humanista.