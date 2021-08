Espera rector de la UATx cerrar el Semestre Otoño 2021 con clases presenciales 

Si bien aseguró que su administración se esforzó para garantizar que las clases en línea tengan la misma calidad que las presenciales, el rector Luis Armando González Placencia expresó su deseo de que en algún momento del Semestre Otoño 2021 que inició este lunes se lo logre el retorno a las aulas de la comunidad escolar.

Para ello, conminó a la población estudiantil a mantener las medidas de prevención contra la Covid-19, a efecto de que disminuya la incidencia de contagios y se abra esa posibilidad, para lo cual se garantizará que las clases presenciales sean en entornos seguros.

Al mediodía de este lunes y a través de una transmisión por las redes sociales y medios de difusión electrónicos de la institución, el rector dio la bienvenida a poco más de 3 mil 500 alumnas y alumnos que pasan a formar parte de la máxima casa de estudios por los próximos cuatro o cinco años.

El evento se realizó a puerta cerrada en el Centro Cultural Universitario (CCU) con solo la presencia de la estructura directiva de la UATx. “Iba a decir que es un poco triste estar en este auditorio que es para unas 2 mil 300 personas, donde habitualmente recibimos a estudiantes de primer ingreso con un ambiente festivo”.

“Ahora hay un silencio casi sepulcral, pero eso es lo que no queremos. Lo que no queremos es que guarden silencio, lo que no queremos es que en un auditorio como este, que esta sí completamente seguro, pero completamente en silencio. Lo queremos es escucharles aquí en la universidad, lo que queremos es muy pronto verles ya aquí en las instalaciones haciendo lo que hacen, ustedes jóvenes, vivir la universidad”.