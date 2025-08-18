UATx capacita a nuevos auditores en Gestión de Organizaciones Educativas

Con el fin de estar alineados con la Ley General de Educación Superior, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), la Secretaría Académica y la Unidad de Gestión de la Calidad entregaron 71 constancias a igual número de auditores que tomaron el curso–taller “Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas”, en el que se capacitaron para el desarrollo de una auditoría y para cumplir con los lineamientos del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES).

- Anuncio -

En el acto protocolario, celebrado en el auditorio de la Infoteca Central, Serafín Ortiz Ortiz, rector de la UATx, afirmó que esta universidad responde a la reforma del artículo 3º constitucional de 2019, que redefine el horizonte de la educación nacional al orientarla hacia la excelencia como principio fundamental, hecho que se refrenda con la entrega de constancias de acreditación de auditores de sistemas de organización de Instituciones Educativas ISO 21001:2018.

Por su parte, Alejandro Palma Suarez, secretario Académico, enfatizó que la implementación de un sistema de gestión de calidad requiere el compromiso activo de la alta dirección, en donde la participación de toda la estructura directiva es esencial para garantizar que el sistema se integre en la cultura organizacional y se mantenga operativo y efectivo.

En su momento, Juan Sánchez Osorio, jefe de la Unidad de Gestión de la Calidad, consideró que el Sistema de Gestión de la Calidad de la UATx contribuye a las buenas prácticas en cada una de las áreas de la universidad y respalda el logro de los objetivos institucionales en una cultura de la mejora continua que sea coherente con los nuevos estándares de calidad y pertinencia educativa.