Jueves, noviembre 6, 2025
NoticiasEducación

UATx alienta el diálogo internacional sobre estudios de las familias

La Redacción

Investigadores de Colombia, Ecuador, Cuba, Puerto Rico y México, y en modalidad virtual Argentina, participan como ponentes en el VIII Congreso internacional en estudios de las Familias: Experiencias comunitarias de trabajo y acompañamiento con y para las familias y el I Encuentro de la Red de Profesionales en Familias de Tlaxcala, que inauguró Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), acompañado por Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif).

- Anuncio -

En el auditorio Anexo a Rectoría, Serafín Ortiz reflexionó sobre el papel trascendente de la universidad como generadora de saberes y del desarrollo personal, el cual impacta en la vida colectiva para atender problemáticas sociales como son las enfocadas al bienestar de las familias para el desarrollo comunitario.

A su vez, Josué Antonio Camacho Candia, director de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, área organizadora de ambos foros, apuntó que el diálogo y la reflexión permitirán enriquecer el conocimiento de estudiantes, docentes y profesionales en Ciencias de la Familia.

Por su parte, Valeria de Jesús Carro Abdala, coordinadora de la Licenciatura en Ciencias de la Familia, mencionó que durante los días 5, 6 y 7 de noviembre se presentarán ponencias, mesas de trabajo y experiencias sobre las temáticas de diversidad familiar, orientación familiar, cuidados, terapia familiar, afiliación y servicios de salud, resiliencia en la adolescencia, violencia y discriminación, entre otros.

- Advertisement -

Previo al inicio del VIII Congreso internacional en estudios de las Familias: Experiencias comunitarias de trabajo y acompañamiento con y para las familias y el I Encuentro de la Red de Profesionales en Familias de Tlaxcala, Serafín Ortiz recibió a los ponentes internacionales que disertarán en este foro por invitación de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano (FCDH).

Asistieron a esta salutación Josué Camacho, Suzanne Roig Fuertes, secretaria del Departamento de la Familia del Gobierno de Puerto Rico; Yolanda Dávila Pontón, subdecana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuenca, Ecuador.

De igual forma, Jazmín Lorena Suárez Ortiz, directora de la Carrera en Desarrollo Familiar en la Universidad de Caldas, Colombia; Gabriel Gallego Montes, profesor titular del Departamento de Estudios de Familia en la Universidad de Caldas, Colombia; Rosa Campoalegre Septién, consultora internacional y especialista en Políticas de Cuidados con Enfoque de Género; Felicitas Regla López Sotolongo, investigadora agregada del Grupo de Estudios sobre Familia en el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de Cuba; y Valeria de Jesús Carro.

- Advertisement -

El programa se puede consultar en: https://www.fcdh.uatx.mx/

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Farfán sale de Museos Puebla para organizar calendario turístico 2026: Armenta

Paula Carrizosa -
A media tarde de este jueves 6 de noviembre, el gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó la salida de la titular del Organismo Público Descentralizado...

Tlaxcala impulsa la diplomacia cultural para consolidar su proyección artística internacional

La Redacción -
La secretaria de Cultura, Karen Álvarez Villeda presentó los resultados de las estrategias de regionalización e internacionalización que impulsa el gobierno del estado, encabezado...

Queman camión estacionado en el sur de Atlixco: frente a oficinas locales del PAN y en los alrededores del Campus BUAP

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. Durante más de 15 minutos un viejo y olvidado camión de pasajeros ardió total e irremediablemente. Hasta el momento se desconocen las causas...

Más noticias

Advierten científicos que el orbe está por entrar en la era de los huracanes categoría 6

La Jornada -
Tras arrasar Jamaica y Cuba, el huracán Melissa se interna en el Atlántico, y algunos científicos advierten que ya estamos entrando en la era...

Documentan por primera vez ataque de orcas a crías de tiburón blanco

La Jornada -
California. Por primera vez, científicos documentaron a orcas cazando tiburones blancos en una zona de cría. Utilizaron una técnica para voltearlos boca arriba, inmovilizarlos...

Agentes del ICE arrastran y detienen a una maestra de guardería en Chicago

La Jornada -
Chicago. Un video, que se volvió viral en las redes sociales, grabado en el exterior de una guardería de la zona noroeste de Chicago,...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025