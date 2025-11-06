UATx alienta el diálogo internacional sobre estudios de las familias

Investigadores de Colombia, Ecuador, Cuba, Puerto Rico y México, y en modalidad virtual Argentina, participan como ponentes en el VIII Congreso internacional en estudios de las Familias: Experiencias comunitarias de trabajo y acompañamiento con y para las familias y el I Encuentro de la Red de Profesionales en Familias de Tlaxcala, que inauguró Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), acompañado por Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif).

En el auditorio Anexo a Rectoría, Serafín Ortiz reflexionó sobre el papel trascendente de la universidad como generadora de saberes y del desarrollo personal, el cual impacta en la vida colectiva para atender problemáticas sociales como son las enfocadas al bienestar de las familias para el desarrollo comunitario.

A su vez, Josué Antonio Camacho Candia, director de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, área organizadora de ambos foros, apuntó que el diálogo y la reflexión permitirán enriquecer el conocimiento de estudiantes, docentes y profesionales en Ciencias de la Familia.

Por su parte, Valeria de Jesús Carro Abdala, coordinadora de la Licenciatura en Ciencias de la Familia, mencionó que durante los días 5, 6 y 7 de noviembre se presentarán ponencias, mesas de trabajo y experiencias sobre las temáticas de diversidad familiar, orientación familiar, cuidados, terapia familiar, afiliación y servicios de salud, resiliencia en la adolescencia, violencia y discriminación, entre otros.

Previo al inicio del VIII Congreso internacional en estudios de las Familias: Experiencias comunitarias de trabajo y acompañamiento con y para las familias y el I Encuentro de la Red de Profesionales en Familias de Tlaxcala, Serafín Ortiz recibió a los ponentes internacionales que disertarán en este foro por invitación de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano (FCDH).

Asistieron a esta salutación Josué Camacho, Suzanne Roig Fuertes, secretaria del Departamento de la Familia del Gobierno de Puerto Rico; Yolanda Dávila Pontón, subdecana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuenca, Ecuador.

De igual forma, Jazmín Lorena Suárez Ortiz, directora de la Carrera en Desarrollo Familiar en la Universidad de Caldas, Colombia; Gabriel Gallego Montes, profesor titular del Departamento de Estudios de Familia en la Universidad de Caldas, Colombia; Rosa Campoalegre Septién, consultora internacional y especialista en Políticas de Cuidados con Enfoque de Género; Felicitas Regla López Sotolongo, investigadora agregada del Grupo de Estudios sobre Familia en el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de Cuba; y Valeria de Jesús Carro.

El programa se puede consultar en: https://www.fcdh.uatx.mx/