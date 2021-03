Destinará UAT este año recursos a programas de conectividad y contra la violencia de género: rector

Limitada por las reglas de operación para realizar proyectos de construcción o adquirir vehículos con el presupuesto que le fue autorizado este año, la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) se enfocará a incrementar la conectividad a la red de internet en todos sus campus y a concretar los programas de erradicación de la violencia de género y de respeto y protección al medio ambiente, informó el rector Luis Armando González Placencia.

Recordó que para el presente ejercicio fiscal, a la máxima casa de estudios le fue autorizado un presupuesto total de 868 millones 378 mil 024 pesos, de los cuales 692 millones 991 mil 924 pesos son aportados por la Federación y 115 millones 386 mil 100 pesos por el gobierno estatal.

Respecto de la aplicación de esos recursos, refirió que la mayor parte se destina para el Capítulo 1000, que comprende el pago de sueldos y salarios del personal; otra parte, abundó, se va al pago de servicios, “que este año se estará incluyendo todo el tema de internet y de energía eléctrica que en este contexto de pandemia ha sido más elevado”.

En ambos casos, el rector no precisó los montos, sin embargo, observó que cubrir esos dos conceptos deja a la universidad con un margen de recursos relativamente bajo para operar, “que además está afectado por limitaciones que se imponen en los mismos de convenios que otorgan los presupuestos, por ejemplo, no podemos construir y estamos limitados para la compra de determinadas cosas, como vehículos”.

De manera tal, comentó, el recurso que queda se aplicará este año para continuar y concretar tres programas: de conectividad, contra la violencia de género y el de respeto y protección del ambiente.

En el caso de la conectividad, González Placencia resaltó su importancia derivada de la pandemia de Covid-19, pues se requiere que todos los espacios e instalaciones de la máxima casa de estudios tengan acceso a la red de internet, ya que se prevé que el próximo semestre se realice en forma híbrida, es decir combinando clases presenciales y en línea.

“A la luz de la pandemia estamos reforzando, desde el año pasado, la conectividad, y me parece que vamos a lograr una conectividad muy alta en la mayoría de los campus de la universidad, estamos hablando de alrededor del 90 por ciento. Se está invirtiendo en antenas y otro tipo de equipos para lograrlo y esperamos alcanzar el 90 por ciento este año, pero si alcanzamos el 100 sería estupendo”.

En cuanto a los programas transversales de reducción de violencia de género y de protección del ambiente, refirió que en ambos casos se tienen programadas una serie de actividades de formación al personal para sensibilizarlo en ambos aspectos.

“Ya hay sendos programas que van a requerir recursos, no se va a requerir un monto amplio. No hemos precisado la cantidad porque no hemos recibido el presupuesto de la universidad para este año, aunque ya fue aprobado”, explicó.