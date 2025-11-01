UAIM-UATx propicia el interés por la ciencia entre infantes con talleres interactivos

A través del programa ̃ . ́, la Unidad de Atención Integral a la Mujer de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAIM-UATx) ofreció a niñas y niños de entre 6 y 11 años los talleres ́ y ́ ́ ¡!, creando un espacio de interacción favorable para el acercamiento de los infantes con la ciencia y su aplicación en la vida cotidiana.

Este enfoque permite que los menores vivan el trabajo de los científicos de una forma divertida y formativa. Para esta jornada, la Doctora Yolanda Cuevas, investigadora del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC-UATx), y el Maestro en Ciencias Aarón Pérez Gutiérrez, estudiante del Doctorado en Ciencias Biológicas, desarrollaron el taller ́ , mediante el cual conocieron el funcionamiento del sistema nervioso y la importancia de cuidarlo desde temprana edad.

Asimismo, se llevó a cabo el taller ́ ́ ¡!, impartido por la Maestra en Ciencias Adriana Sánchez Rivas, en el que los niños aprendieron a preparar snacks saludables elaborados con frutas y verduras, fomentando hábitos alimenticios sanos de forma atractiva y divertida.

El programa de la UAIM-UATx se realiza el último viernes de cada mes, con el objetivo de que los asistentes puedan descubrir el mundo de la ciencia y despertar su curiosidad por explorar distintas áreas del conocimiento.