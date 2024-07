Turistas disfrutan de Tlaxcala y el boxeo

En el marco de la Función Internacional de Boxeo Tlaxcala-WBC 2024 que se llevó a cabo en el Palenque del Recinto Ferial, deportistas y visitantes nacionales destacaron a Tlaxcala como un lugar ideal para realizar turismo por su atractivo cultural e histórico, pero sobre todo por la seguridad, la calidez y accesibilidad de la población.

Previo a la función, familias, grupos de amigos, aficionados, así como miembros de diversas escuelas y gimnasio de la entidad no perdieron la oportunidad de disfrutar de los diferentes atractivos turísticos que ofrece la ciudad tlaxcalteca, a la que calificaron como bella y muy tranquila.

Iker Estrada, primo del boxeador Miguel Ángel “El alacrán” Berchelt, resaltó la buena organización, por parte de las autoridades de la entidad tlaxcalteca, así como el trato que la gente le da a quienes visitan el estado.

“Muy bien la organización. Muy contentos de la forma que lo están realizando es un gran impulso para Tlaxcala, la gobernadora muy bien, excelente. Muy agradable el recibimiento que hemos tenido, el clima está muy rico, de verdad nos ha sorprendido con el evento que hicieron para los niños, la promoción que hicieron para el boxeo, importantísimo, y esperemos que gane México, que gane Tlaxcala”, expuso.

Originario de Acapulco, Guerrero, detalló que vino acompañado de su familia, que la conforman poco más de 20 personas provenientes de Acapulco, Yucatán y Mérida; quienes aprovecharán unos días para visitar varios puntos turísticos de Tlaxcala.

“Me parece un lugar muy bonito, muy limpio; el clima está hermoso, venimos del calorcito y este clima está riquísimo y, si sienten la oportunidad de venir, no desaprovechen todo lo que ofrece”, dijo a manera de invitación a más personas que se interesen por visitar Tlaxcala.

Juna Flores, de la Ciudad de México, quien llegó con sus amigos provenientes de San Martín Texmelucan, Puebla, consideró que el acceso carretero para llegar al estado es fácil y seguro: “No tuvimos complicaciones, además vemos las instalaciones muy bien, así que vengan a ver el boxeo, porque Tlaxcala sí existe”.

David Moreno Potrero, peleador tlaxcalteca en la categoría de super ligeros de 54 kilogramos, dijo sentirse emocionado por regresar a su casa para dedicarle esta pela a su gente. El pugilista originario de San Pablo del Monte manifestó que ha visto gran crecimiento en el estado con la realización de varios eventos deportivos, y espera que “haya más eventos grandes para promover el deporte en Tlaxcala”.

Para los entrenadores del pugilista Elvis Torres, Sergio y Aníbal Sánchez, originarios de Tijuana, Baja California, venir a Tlaxcala ha sido grato, y por lo que comentaron sentirse maravillados por la organización y afición tlaxcalteca, pero especialmente por el paisaje que ofrece La Malinche.

“La verdad está bien bonita, de que vengo en el camión desde Toluca. Está muy bonito, todo verde, me ha encantado, y he estado comiendo de todo. Trajeron una muy buena cartelera aquí en Tlaxcala, hay buena afición, me he dado cuenta que la gente sale muy contenta con esto. Lo veo en familiar y veo que se apoya mucho el deporte”, expusieron.

Visitantes locales también refirieron que el trabajo encabezado por el gobierno del estado, a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), ha traído grandes beneficios para los sectores comercial, restaurantero, hotelero y artesanal, entre otros.

“Soy un aficionado al boxeo. Es un honor tener en Tlaxcala estos eventos internacionales. En algún momento quise ser boxeador y mi sueño era llegar a ser campeón mundial, y hoy vengo como fanático a disfrutar. Yo veo esto muy bien organizado. Desde hace una semana han estado haciendo eventos en diversas partes de los municipios. Agradecerle a la gobernadora este tipo de eventos porque así combatimos la delincuencia, los niños y adolescentes tiene otra perspectiva y promovemos al estado”, manifestó German Rojas Méndez, del municipio de Tenancingo.

Raúl Lozano, originario del municipio de Xaltocan, consideró que “a Tlaxcala le hace falta muchos más eventos de estos; si ya empieza a ver eventos y falta de todos los eventos beisbol, futbol, básquetbol, ahorita boxeo, karate; que lo amplíen más. Hace falta mucha más gente importante nos venga a conocer”.

Los visitantes y aficionados añadieron que Tlaxcala han demostrado la capacidad para que siga realizando justas deportivas de talla internacional, que promueven la sana convivencia, el desarrollo turístico y económico.