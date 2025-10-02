Turismo, motor de desarrollo económico, cultural y social de Tlaxcala: Lorena Cuéllar

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la celebración del Día Mundial del Turismo 2025, bajo el lema “Turismo y Transformación Sostenible”, destacando la importancia del mismo como motor de desarrollo económico, cultural y social en la entidad.

En su mensaje, recordó que hace unos años el turismo en Tlaxcala estaba rezagado, pero hoy es motor de desarrollo. “Era difícil pensar cómo llegaría, no teníamos ni siquiera aquí en el centro un hotel abierto. Hoy tenemos 22 nuevos hoteles, un millón de visitantes y Tlaxcala está de moda”, expresó.

La mandataria estatal destacó los logros internacionales alcanzados y aseguró que el estado hoy es referente nacional e internacional, pues, “hemos traído nueve eventos mundiales a Tlaxcala, tenemos convenios a nivel internacional con muchos países; hoy somos patrimonio mundial de la humanidad, y hemos logrado también lugares mágicos como Ixtenco”.

Cuéllar Cisneros reiteró su compromiso de seguir impulsando este sector clave: “quiero invitar a todos a que amemos profundamente esta tierra que nos lo ha dado todo, y pongamos el ejemplo de lo que significa ser tlaxcaltecas orgullosos de su historia y su grandeza”.

En su oportunidad, el secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez subrayó que el liderazgo de la gobernadora ha colocado a Tlaxcala en el mapa turístico nacional y reconoció a los prestadores de servicios como los verdaderos anfitriones que garantizan experiencias de excelencia.

Agregó que “el talento académico de Tlaxcala también traspasa fronteras. La maestra Laura Vela Santa Cruz, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, fue reconocida internacionalmente por ONU Turismo, confirmando que nuestra educación y profesionalización están a la altura del mundo. Además, programas como formación de valores turísticos universitarios consolidan a nuestros jóvenes como embajadores culturales de la entidad”.

Mena Rodríguez resaltó los reconocimientos obtenidos por el estado: “somos campeones nacionales en cultura turística 2024-2025 con el tema Pueblos Mágicos: un lugar para soñar. Esto demuestra que nuestra niñez tiene un profundo amor por sus raíces y orgullo de ser tlaxcalteca”.

A su vez, el representante legal de Alquería Central Hotel Boutique Tlaxco, Roberto Arroyo Sánchez compartió su experiencia como empresario: “emprender en turismo no solo es abrir un negocio, es abrir puertas a nuevas oportunidades para toda la comunidad. Cuando el gobierno y las empresas caminamos juntos, el impacto es mayor”.

En el acto se llevó a cabo la entrega de distintivos y sellos de calidad a prestadores de servicios turísticos del estado de Tlaxcala, iniciando con el Distintivo Sello Punto Limpio, que recibió Arroyo Sánchez; de igual forma, Elizabeth García Hernández, representante legal del Hotel Malinalli de Huamantla, recibió este reconocimiento.

También se entregaron distintivos H a Marco Antonio Maldonado Mellado, chef de Leña y Olivo de Tlaxcala, y distintivo M a Viviana Fernández, representante legal del Hotel Upton Apizaco.

Posteriormente, se otorgaron reconocimientos y obsequios a los ganadores del Concurso Nacional de Cultura Turística 2024-2025 “Pueblos Mágicos, un lugar para soñar”, destacando el primer lugar estatal y federal en la categoría infantil en dibujo, Joshua Aitor Rodríguez Morales, de 7 años, de Santa Catarina Ayometla, quien recibió su reconocimiento y una bicicleta; así como el primer lugar estatal en la categoría libre de fotografía, “Blanco, el cielo y la tierra”, para Arturo Sánchez Rodríguez, de San Damián Texoloc, quien recibió su reconocimiento y una tablet.

Además, se reconoció a la catedrática Edna Laura Vela Santa Cruz, de la licenciatura en Turismo Internacional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, por su participación en un curso de capacitación en línea de ONU Turismo; y a la embajadora turística Brenda Sánchez Cortés, del campus Amaxac de la misma universidad, entre otros.