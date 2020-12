Al menos 30 trabajadores del TSJE han resultado contagiados por Covid-19

Más de 30 servidores públicos del Poder Judicial de Tlaxcala han resultado positivos en la prueba de coronavirus (Covid-19), entre ellos un juez personal de diversas áreas de atención, por ello se reforzarán los lineamientos “para establecer que se cumplan con todas las medidas de protección y prevención”, informó el presidente del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior del Estado (TSJE), Fernando Bernal Salazar.

No obstante, el jurista consideró que el número de contagios en el Poder Judicial no es alarmante, pues solo el 4 por ciento de los más de 800 trabajadores han dado positivo a la Covid-19, situación que aseguró no ha afectado los servicios que se ofrecen en los distintos juzgados.

“Tenemos dos o tres a la semana, pero pasamos otras semanas en cero, otras de cuatro o cinco casos, pero diría que es un 4 por ciento aproximadamente de contagios, pero no afecta porque trabajamos y cuidamos la sana distancia y el único caso que podría afectar en términos y plazos es porque se contagió el juez”.



Sin embargo, el magistrado lamentó que, a pesar de la contingencia sanitaria, los trabajadores que prestan sus servicios en ese poder celebren convivios de fin de año.

“Se han contagiado oficial de partes, intendentes, jueces del sistema penal acusatorio, pero es de lo que ha transcurrido la pandemia a la fecha, por eso los lineamientos se tendrán que reforzar para establecer que se cumplan con todas las medidas de protección y prevención, mire he pasado a los juzgados y les he comentado que los convivios de fin de no se lleven a cabo por la cuestión de la emergencia sanitaria, pero en juzgados nos hemos enterado que han organizado convivios”, dijo.

En tanto, Bernal Salazar recordó que el Consejo de la Judicatura del TSJE acordó suspender hasta el 15 de diciembre de este año las actividades en el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, luego de que el juez y personal que desempeña actividades fundamentales en este lugar dieron positivo en su prueba de Covid-19.

“Es hasta normal que ocurran casos positivos en donde interactúan varias personas, hay juzgados donde hay una o dos personas que han resultado contagiadas, por ejemplo, en el juzgado primero de lo civil que fue el caso reciente donde se suspenden plazos y términos porque quien resultó contagiado fue el juez y una secretaria de acuerdos y son funcionarios indispensables para que el juzgado pueda funcionar, pero solo será en los próximos cinco días que restan porque viene el periodo vacacional”.

Ante este panorama, anunció que se reforzarán los lineamientos para establecer que se cumplan con todas las medidas de protección y prevención, pues se prevé que en esta semana se incremente la afluencia de litigantes y ciudadanos en los distintos juzgados que conforman el Poder Judicial local.