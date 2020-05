El TSJE beneficiado por falta de consejero representante del Legislativo: Popócatl

Al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) le beneficia el hecho de que el Congreso del estado de Tlaxcala no haya nombrado a su representante ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, pues ahorra en el pago de salario y mantienen el control de ese órgano, consideró el ex magistrado Jerónimo Popócatl Popócatl.

En entrevista telefónica, el ex magistrado, que mantiene una pugna en contra del Poder Judicial, hizo votos porque el próximo integrante de ese órgano colegiado no “quiera cobrar el retroactivo” y en verdad represente los intereses de la población.

“A lo mejor le beneficia porque al no haber consejero no cobra y eso que lo aproveche administrativamente el Tribunal para que invierta ese dinero en otra cosa, pero ojalá que una vez que lo nombre el Congreso quiera cobrar el retroactivo desde febrero porque así son”.



De acuerdo al tabulador de puestos de funcionarios, personal de confianza e interinos del Poder Judicial en Tlaxcala, el salario que percibe un consejero de manera mensual es similar al de un magistrado, cuyo monto es de 51 mil 379 pesos.

Sin embargo, la falta de acuerdos ha provocado que diputados locales no hayan designado a su representante ante el Consejo de la Judicatura desde el pasado 2 de marzo, tras la no ratificación de Álvaro García Moreno, de ahí que el ex magistrado criticó a la LXIII legislatura por incumplir con lo que se establece en la ley.

“Está pendiente esa decisión, pero los legisladores son los primeros que hacen las leyes en primer lugar mal hechas y luego las que medio hacen, medio bien no las cumplen y los legisladores lo único que buscan es una oportunidad para darse a conocer políticamente porque su intención es crecer en ese medio, pero de leyes no saben nada, por eso buscan a sus asesores que tampoco saben y por ello las leyes salen mal con lagunas y contradicciones”, consideró.

Si bien, reconoció que la falta de un integrante del Consejo de la Judicatura no afecta los trabajos del Poder Judicial, Jerónimo Popócatl advirtió que como litigante vigilará el trabajo de los integrantes de ese órgano colegiado.

“No le afecta porque son mayoría porque el Consejo se integra por cinco consejeros incluido el presidente del Tribunal y al estar tres consejeros y el presidente puede funcionar con regularidad porque las decisiones se toman por mayoría de votos o unanimidad, por eso creo que no le afecta”.

Es de citar que aun este pendiente que el Congreso del estado emita la convocatoria para nombrar a su representante ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, luego de que acordaron reponer todo el procedimiento, pues dicho espacio esta acéfalo desde el pasado 3 de marzo.