Triste Carnaval (en siete fragmentos)

Hasta hace cuatro años, un martes de Carnaval en el centro histórico de Tlaxcala era un día de fiesta. Se escuchaba casi todo el día la hipnótica y atronadora música de las bandas tocando sin cesar jotas y francesas, en un estallido de metales, redobles y tarolas. Una y otra vez. Mientras tanto, los huehues bailaban: una camada detrás de otra.

Para este Martes de Carnaval edición 2024, el primer cuadro de la ciudad está dominado por el caos provocado por la enésima obra para impedir las inundaciones en el primer cuadro de la ciudad (que seguramente también será un gasto inútil), y ya entrada la noche, las calles que rodean la Plaza de la Constitución se encuentran anegadas por automóviles y SUV´s estacionados donde claramente se indica que no se pueden estacionar. Moraleja: donde dice no estacionarse, estaciónese. Unos cuantos comensales ocupan las mesas que invaden las aceras. Nada que ver con otros años.

En aquellos días idos, la gente se desparramaba por las calles; se arremolinaba en torno a las pistas ubicadas frente al Palacio de Gobierno, el Museo de Arte de Tlaxcala y la Plaza San José, además de la Plaza Juárez. Hubo un tiempo en que hasta el ruedo de la plaza de toros vio los pasos de las cuadrillas. Lo dicho: era una fiesta netamente popular. La gente salía quién sabe de dónde para ver a los huehues. Eso ha cambiado.

La tarde del martes de Carnaval se muere despacio. Una flota de nubes barrocas surca el cielo. Nubes forasteras de febrero. Tlaxcala es la ciudad más triste del mundo. Pero al menos esta tarde trata de quitarse esa saudade (creo que ninguna palabra en español expresa lo que trata de decir ese término portugués. Es soledad, tristeza, añoranza). Hay una brizna de alegría que corre al lado del enfermo Zahuapan. Expulsados del centro de la ciudad por esa recua de niñatos bien, disfrazados de progres (jaaaa), los huehues comienzan a congregarse en el centro expositor. Pero da mucha tristeza ver todo ese ánimo y gusto por conservar una tradición centenaria, relegado por quienes —se supone— deberían ayudar a mantenerla. Hay más danzantes que público.

Chantal T. es una fashionista. Su cuenta de Instagram tiene 485 mil seguidores. Se describe como “conductora, periodista (sick) y amante de la moda”. Si Hunter S. Thompson regresara del último pasón que se dio, volvería a morirse por la risa que le provocaría esta “periodista”. Chantal T. no tiene miedo a mostrar su vida primermundista en este país de wannabes clasemedieros. A su delicado tono de niña bien de la CdMx, suma una todavía más delicadísima figura, estilizadísima, riquísima, que para eso paga el pueblo de la 4T a su diputado–federal–marido, que ahora quiere devolver a la alcaldía Miguel Hidalgo al redil cuatroteísta. Chantal T. es la nuera de Miguel Torruco (ergo, esposa de Miguel Torruco The Third), el ex bell boy que acabó dueño de quién sabe cuántas empresas, en un mexican miracle al más puro estilo xochitlesco y que ahora se pasea por el mundo como secretario de Turismo de la 4T. Torruco es uno de los tantos beneficiarios del tsunami electoral de 2018. ¿En cuál punto de la CdMx habrá acampado este putrimillonario hijo de actores durante el plantón de 2006, tras el fraude electoral contra AMLO? A Chantal T. nada de eso le importa. Para ella lo único que importa es exponer su vida en la vitrina de las redes sociales: primera fila en el concierto de Luismi, caminata por el Plaza de NYC, el primer viaje de su nena a Miami. ¿Así o más profunda? No sé por qué tantos acusan a los cuatroteístas de ser unos nacos, si esta lady es exactamente lo contrario de ese término tan mexican white. Chantal T. expresa todas las contradicciones de ese amasijo de oportunistas subidos al barco cuatroteísta.

Las gradas de la pista 4 rebosan de ausencias. Se parecen a las tribunas del estadio Azteca cuando allí jugaba el Necaxa. Un par de personas ve al batallón de indios que han llegado desde Santa Apolonia Teacalco para bailar. Son apenas un puñadito de danzantes (algo así como 10 o 12, no los cuento bien, hasta parezco Luis Carlos Ugalde), pero eso sí, son muchísimos más que los espectadores. Bailan, y bailan, y bailan. La brillante armadura de un armadillo disecado, que forma parte del atuendo de uno de los bailarines, rebota la luz de las lámparas que tratan de iluminar la pista. La reina del batallón luce un rebosante vestido de quinceañera. Baila a saltitos. El resto del batallón va a una velocidad estruendosa, como la música que atruena en las bocinas.

La tarde ha caído. El martes de Carnaval termina en el centro expositor. Casi nadie vino. Otro cantar hubiera sido si los inteligentísimos lo hubieran dejado en el centro. ¿Cuánto dinero habrán perdido los organizadores del mundial de voli de playa por no haberse traído las canchas a este centro expositor? Seguramente hubieran hecho un negociazo, como lo hicieron los tres artesanos que ofrecen sus productos a los danzantes y visitantes a esta sede artificial del Carnaval. Pero esta fiesta popular es más fuerte que estos inteligentísimos tomadores de indecisiones disfrazados de progres y que sólo se benefician a sí mismos y a sus parientes. Había que sacar a la fiesta del pueblo, porque no consumen y nomás piden permiso para entrar al baño. Ganaron los haters wannabes. Ojalá a este Carnaval lo hubiera transmitido ESPN.