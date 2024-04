Tribunal Electoral de Tlaxcala pedirá al Ejecutivo una ampliación presupuestal para hacer frente a proceso comicial

El Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) solicitará al Poder Ejecutivo local, una ampliación presupuestal de alrededor de 10 millones de pesos, a fin de hacer frente a las diversas erogaciones y labores que deben ejecutar en este proceso comicial, adelantó el presidente del organismo, el magistrado Miguel Nava Xochitiotzin.

Sin embargo, sostuvo que el monto podría ajustarse si reciben del gobierno estatal apoyo en especie, ya sea a través de comodato o donación de vehículos, equipo mobiliario y computadoras, entre otros respaldos.

“Acabo de tomar las riendas de manera administrativa del tribunal; estamos analizando las necesidades del presupuesto pero con certeza quiero decir que vamos a pedir una ampliación presupuestal al gobierno del estado, sobre todo, porque estamos en pleno desarrollo del proceso electoral y hacen falta algunas cuestiones del tribunal”, adelantó.

Ya se tiene contemplado cuánto se requería para cumplir con sus funciones.

- Advertisement -

“En efecto, estamos ponderando solicitar lo que no nos aprobaron, no más. Somos objetivos en la cuestión de los números, pero necesitamos que ese presupuesto se vea reflejado en el funcionamiento pleno del tribunal, porque hay áreas que no están funcionando al 100 por ciento, estamos operando con lo que tenemos y realmente es un proceso electoral local, que confluye con el nacional, por eso es necesario esa ampliación presupuestal”, apuntó.

El presidente del TET reiteró que los asignados como presupuesto para este año, por 45 millones 907 mil 570 pesos, son insuficientes, de ahí que tendrán que iniciar las gestiones con la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal.

Lo anterior porque si bien los 45 millones 907 mil 570 pesos etiquetados como gasto para este ejercicio representan un aumento de 10 millones 192 mil 447 pesos con respecto a lo que tuvieron en el año 2023, dicho monto es inferior a los 55 millones 583 mil 785 pesos que solicitaron los magistrados para ejercer en el año electoral.

- Advertisement -

“No vamos a pedir de más; esta misma semana haremos la petición; de hecho lo haremos lo más pronto posible, a través de los canales institucionales para que finalmente vean nuestra propuesta viable y positiva, porque será para la contratación de personal que se necesita para nuestra función jurisdiccional, para la adquisición de vehículos, la compra de equipo de cómputo, ya que tenemos algunas aspectos como es el funcionamiento del registro en línea y que de alguna manera debemos cumplir, así como la adquisición de algunos muebles”, apuntó el presidente del TET.

Te recomendamos: Conmemoran en el Congreso el octavo aniversario del TET